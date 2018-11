Ex-GZSZ-Schauspielerin ist tot - „Sie hörte einfach auf zu essen“

Sie starb im Altersheim

Eva Probst wurde in den 50er-Jahren mit Heimatfilmen berühmt. Mit GZSZ wurde sie auch einem jüngeren Publikum bekannt. Jetzt starb die Schauspielerin in Berlin.

Berlin - Die beliebte Schauspielerin Eva Probst ist tot. Wie die Bild-Zeitung berichtet, starb der ehemalige Star der RTL-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten im Alter von 88 Jahren in einem Berliner Seniorenheim. Ihre Tochter Eva Maria Alexander (63) bestätigt gegenüber Bild: „Meine Mutter ist einfach eingeschlafen – Altersschwäche. Am Schluss war sie lebensmüde, wollte nicht mehr.“

Probst lebte lange alleine in ihre Berliner Wohnung, später in einem betreuten Wohnheim. Nach zwei schweren Stürzen im Jahr 2017 ging sie ins Seniorenheim. Kurz vor ihrem Tod soll Probst aufgehört haben zu essen, berichtet ihre Tochter. „Ich bin froh, dass sie so friedlich gehen konnte.“ Probst sei bereits auf eigenen Wunsch eingeäschert worden. Ihr Beerdigung solle eine Feier ihres Lebens werden.

Eva Probst war von von 1992 bis 1993 als Elisabeth Meinhardts Freundin Jessica Naumann bei GZSZ zu sehen. In den 50er-Jahren wurde sie mit Heimatfilmen wie „Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren“, „Die Försterbuben“ oder „Sohn ohne Heimat“ berühmt. Bis ins hohe Alter stand sie außerdem auch auf der Theater-Bühne, unter anderem mit dem damals 93-jährigen Johannes Heesters.

1950 verliebte sie sich auch in den damals 21-jährigen Harald Juhnke. Die Beziehung zerfiel allerdings. Mehr Glück hatte Probst mit Gerhard Riedmann. Aus der sechsjährigen Ehe mit dem Schauspiel-Kollegen stammt auch Tochter Eva Maria, Probsts einziges Kind.

