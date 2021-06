Fußballer aus Essen wagt Liebes-Experiment mit Sophia Thomalla

„Are You The One VIP“

TVNOW hat sein neustes Werk präsentiert: „Are You The One VIP“. Mit dabei ist ein Fußballer aus Essen, der bereits in einer anderen Show TV-Luft geschnuppert hat.

Essen/NRW - Nach „Temptation Island VIP“ kommt jetzt „Are You The One VIP“: TVNOW hat seine neuste Kreation aus dem Hause Reality-TV vorgestellt, die bereits im Juli starten soll. Doch nicht nur beim Show-Konzept setzt der Online-Streamingdienst von RTL auf Altbekanntes - auch Kandidat Alexander (24) aus Essen dürfte einigen Reality-TV-Fans schon bekannt vorkommen, berichtet RUHR24*.

„Are you The One? - Reality Stars in Love“ mit Sophia Thomalla als Moderatorin startet im Juli bei TVNOW

Bei „Are You The One? - Reality Stars in Love“ bekommen erstmals „ganz besondere Singles noch eine zweite Chance in Sachen Liebe“, gibt RTL in einer Mitteilung bekannt. Will heißen: Alle Kandidaten haben bereits in einer Reality-Show nach der großen Liebe gesucht - aber vergeblich. Bei „Are You The One“ soll es jetzt - ähnlich der Sendung „Bachelor in Paradise“ - untereinander funken.

Brisant: Wie in der Nicht-VIP-Version von „Are You The One“ bekommt jeder Kandidat vor Show-Beginn ein „perfektes Match“* zugesprochen. Dieses gilt es im Laufe der Sendung durch Dates, Spiele und Gespräche herauszufinden. Los geht‘s schon am 8. Juli. Mit dabei ist auch wieder Superstar Sophia Thomalla (31). Die Ziehtochter von Schalke-Legende Rudi Assauer moderiert die Reality-Show seit Anfang 2021.

„Are You The One VIP“: Kandidat Alexander Golz aus Essen flirtete schon bei „Die Bachelorette“ (RTL)

Auch die teilnehmenden Liebessuchenden hat RTL bereits bekannt gegeben - unter ihnen ist ein bekanntes Gesicht: Alexander Golz. Der 24-jährige Torhüter des Oberligisten Sportfreunde Niederwenigern* in Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) tauschte bereits im vergangenen Sommer die Fußballschuhe gegen die Fernseh-Kameras - und hat jetzt offenbar Blut geleckt.

Bei „Die Bachelorette“ versuchte der Inhaber einer Marketing-Agentur das Herz von Bachelorette Melissa Damilia (25) zu erobern. Im Interview mit RUHR24 gab Alexander Golz* damals an, dass ihn am Format besonders die „abenteuerlichen Dates und die Möglichkeit, eine Frau auf einem anderen Weg kennenzulernen“ gereizt hätten (mehr Nachrichten über NRW-Promis* auf RUHR24).

Zu abenteuerlichen Dates kam es für den 24-Jährigen bei der „Bachelorette“ aber schlussendlich überhaupt nicht: Bereits nach Folge zwei musste der durchtrainierte „Sunny-Boy“ wieder die Heimreise ins Ruhrgebiet antreten. Bei „Are You The One VIP“ soll das anders laufen. Denn dem Gewinnerpaar winken im besten Fall nicht nur die große Liebe, sondern auch 200.000 Euro Siegprämie.

„Are You The One VIP“: Start am 8. Juli bei TVNOW - auch Aurelia von Love Island ist dabei

Gemeinsam mit Alexander Golz um die Wette flirten werden zum Beispiel Aurelia Lamprecht (24, bekannt aus Love Island 2020), Kathleen Glawe (26, Are you the One? 2021) und Salvatore Vassallo (27, Temptation Island 2019, Paradise Hotel 2020 und Ex on the Beach 2020).

Doch die Liste der Liebes-Anwärter ist noch länger: Insgesamt zehn Männer und zehn Frauen versuchen ab 8. Juli auf TVNOW bei „Are You The One? - Reality-Stars in Love“ ihr „perfektes Match“ finden. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA