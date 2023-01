ESC-Knaller: Ikke Hüftgold will für Deutschland mit Partyschlager antreten

Mit TikTok nach Liverpool

Ikke Hüftgold träumt vom ESC: Mit seinem Partyschlager „Lied mit gutem Text“ möchte er 2023 den „Eurovision Song Contest“ in Liverpool erobern – muss dafür aber erst einmal in den Vorentscheid …

Hamburg – Auch 2022 konnte Deutschland seinen ESC-Fluch nicht brechen: Beim „Eurovision Song Contest“ in Turin landete Malik Harris (25, „Rockstars“) mit nur sechs Punkte abgeschlagen auf dem letzten Platz – das Castingkonzept des NDR war einmal mehr nicht aufgegangen. Frischen Wind könnte in diesem Jahr ausgerechnet Schlagerstar und „Layla“-Produzent Ikke Hüftgold (46) bringen.

Ikke Hüftgold beim ESC 2023? – Schlagerstar schafft es in Eurovision-Qualifikationsrunde

Sollte sich nicht dringend etwas ändern, droht Deutschland 2023 direkt das nächste Eurovision-Desaster. Verhindern wollen dies neun Acts, von denen der NDR am Freitag (27. Janaur) bereits acht für den deutschen ESC-Vorentscheid am 3. März bekannt gab. Musikalisch ist in diesem Jahr dort weitaus mehr Abwechslung als sonst geboten; etwa dank der Dark-Rock-Gruppe Lord of the Lost („Blood And Glitter“), der Pop-Punk-Band Lonely Spring („Misfit“) oder Frida Gold („Alle Frauen in mir sind müde“), die 2013 sogar schon an der Spitze der deutschen Albumcharts standen.

Der neunte Vorentscheidskandidat soll bis zum 3. Februar in einer Abstimmung über das soziale Netzwerk TikTok ermittelt werden. Dort stehen sechs Acts zur Wahl: Betül („Heaven“), Leslie Clio („Free Again“), From Fall To Spring („Draw The Line“), JONA („10/10“), Mitchy & André Katawazi und NashUp („Summertime“) und Ikke Hüftgold („Lied mit gutem Text“). Letzterer eroberte im Sommer 2022 mit dem von ihm produzierten Partyschlager „Layla“ die Herzen zahlreicher Feierwütigen – ein Erfolg, den der Mallorca-Sänger beim „Eurovision Song Contest“ gerne europaweit wiederholen würde.

Mit Partyschlager zum „Eurovision Song Contest“ – Ikke Hüftgold muss zwei Vorentscheide bestreiten

Doch der Weg zum ESC 2023 dürfte für Ikke Hüftgold nicht einfach werden: Nach dem TikTok-Voting würde Anfang März nämlich noch „Unser Lied für Liverpool“ warten. Dort kann sich nur einer von neun Acts für den größten Musikwettbewerb der Welt qualifizieren. Die Qualifikationsrunde läuft am 3. März um 22:20 im Ersten, auf eurovision.de und in der ARD Mediathek. Durch den Abend führt Barbara Schöneberger (48).

Immerhin: Den Vorentscheid auf TikTok haben die Fans in der Hand. Wer dort für Ikke Hüftgold (oder einen anderen fünf Kandidaten) abstimmen möchte, benötigt allerdings einen entsprechenden Social-Media-Account. Pro Tag darf eine Stimme abgegebene werden. Während der Partyschlagersänger auf das Weiterkommen hofft, ist die Freude einer seiner Kolleginnen derzeit grenzenlos: Ella Endlich (38) verkündete jüngst überglücklich ihre Schwangerschaft. Verwendete Quellen: eurovision.de, ndr.de

