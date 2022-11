Ein neues Auto? Carmen Geiss wünscht sich einen Monstertruck – zum Shoppen

Parken wird schwierig

Reich, reicher, Geissens – Carmen Geiss präsentiert ihr Luxusleben gerne mal auf Instagram. Lesen sie hier, wofür sie sich einen kleinen Monstertruck anschaffen würde:

Durch ihren Mann Robert Geiss, Selfmade-Millionär, kann sich Carmen jeden Wunsch erfüllen. In ihrer Serie „Die Geissens“ auf RTLZWEI und auf Social Media lässt die Familie alle an ihrem Leben teilhaben. Carmens neuester Wunsch ist offenbar ein Auto – oder besser: ein Monstertruck, in dem sie genug Platz für ihre Einkäufe hätte.

MANNHEIM24 verrät, wie Carmens Fans auf ihren Wunsch, einen Monstertruck zum Shoppen zu kaufen, reagieren.

Leisten könnten es sich die Geissens auf jeden Fall, denn in einem Podcast verrät Robert Geiss, wie viel Vermögen er angehäuft hat. Vielleicht handelt es sich bei dem Post aber auch nur um einen Spaß von der 57-Jährigen. (resa)