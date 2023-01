Dschungelcamp-Podcast kritisiert Iris Klein – und bewertet ihr Handeln beim Fremdgeh-Skandal

Das Drama geht weiter

Iris Klein behauptet, ihr Mann Peter habe sie mit Yvonne Woelke betrogen. Die beiden Dschungelcamp-Begleiter sollen es sich im Hotel etwas zu gemütlich gemacht haben. Lesen Sie hier neue Details:

Schwere Vorwürfe gegen Lucas Cordalis‘ Dschungelcamp-Begleiter Peter Klein erschüttern das Netz am Samstag (21. Januar). Laut Peters Frau Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger, habe er im Versace-Hotel Ehebruch begangen. Die 55-Jährige (Fun Fact am Rande: So alt ist Lucas Cordalis übrigens auch) veröffentlicht auf ihrem Instagram-Profil eine Story, die den Betrug schildert und wirft ihrem Mann Peter vor, sie mit Yvonne Woelke betrogen zu haben.

MANNHEIM24 verrät, was der offizielle Dschungelcamp-Podcast zum Fremdgeh-Skandal zu sagen hat.

Mittlerweile hat sich Peter Klein bei „Ich bin ein Star! - Die Stunde danach“ mit Olivia Jones zur vermeintlichen Affäre mit Yvonne Woelke geäußert. Auch der offizielle Dschungelcamp-Podcast hat seinen Senf hinzuzugeben. (mad)

Rubriklistenbild: © TVNOW