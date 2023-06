„Dramaqueen“ und „Spaßbremse“: Ehekrach bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Hitzige Debatte über Wohnküche

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis wollen gerade ihre eigenen vier Wände auf Mallorca renovieren. Dabei gehen die Vorstellungen der beiden ziemlich auseinander.

Mallorca – Gleich zu Beginn der RTLZWEI Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ kracht es gerade mächtig. Nachdem Daniela Katzenberger (36) samt Mann Lucas Cordalis (55) und Tochter Sophia (7) in Deutschland keine passende Wohnung gefunden haben, hat das Trio beschlossen, das Eigenheim auf Mallorca umzugestalten. Doch an der Frage, wie das neue Zuhause aussehen soll, entbrennt vor laufender Kamera ein Ehestreit. Am Ende spricht Töchterchen Sophia ein Machtwort.

Küchenstreit: Lucas Cordalis reagiert sauer auf Ehefrau Daniela Katzenberger

Lucas träumt von einer offenen Wohnküche und will, dass hierfür die Wohnzimmerwand herausgerissen wird. Daniela ist davon allerdings überhaupt nicht begeistert. Der Grund: Spätestens, wenn Lucas Bratwürste, Lachs oder Fischstäbchen macht, stinkt die ganze Wohnung. Doch auch Lucas hat einen konkreten Grund: „Ich wünsche mir einfach, dass wir einmal als Familie an einem Tisch gemeinsam sitzen und alle gleichzeitig essen.“ Er hofft, dass der Umbau das endlich ändert.

Schließlich nimmt die Diskussion von Daniela und Lucas richtig an Fahrt auf. „Hauptsache der hat seine offene Küche“, echauffiert sich der blonde Reality-Star genervt. Doch auch bei Lucas wird die Zündschur immer kürzer. „Du bist so eine Dramaqueen“, mäkelt der 55-Jährige. Als Daniela ihm vorschlägt, gleich in eine Turnhalle zu ziehen, platzt dem Sänger endgültig der Kragen. „Du bist so eine Spaßbremse. Ich war so euphorisch, jetzt hab ich schon überhaupt keinen Bock mehr“, beschwert sich Lucas vor laufender Kamera.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Jetzt entscheidet Tochter Sophia

Am Ende kommt es zu einer demokratischen Abstimmung. Dabei schlägt sich Sophia auf die Seite von Papa Lucas. „Also ich möchte, dass die Wand natürlich rauskommt aus unserer Küche, ich steh’ zu Papa“, erklärt Sophia ihre Entscheidung. Allerdings hat die Siebenjährige auch Verständnis dafür, dass der Fischstäbchen-Gestank ihre Mama in den Wahnsinn treibt.

+ Ehekrach bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Bei einer offenen Wohnküche versteht die Kult-Blondine keinen Spaß © Screenshot/RTLZWEI/RTL+/Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca

„Du bist überstimmt, Schatz“, gibt Lucas seiner Ehefrau zu verstehen. Doch die ist nach wie vor nicht von dem Umbau überzeugt. „Schatz, glaub mir, du wirst es bereuen“, droht die 36-Jährige. Immerhin: Daniela gibt zu, dass die Couch nach sechs Jahren längst überfällig ist und eine kleine Veränderung nicht schaden könnte.

In der neuen Reality-Doku „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ bekommt auch Tochter Sophia mehr Raum. Das hat der Kult-Blondine jedoch auch jede Menge Kritik eingebracht. Im Netz wehrt sie sich gegen die Anschuldigungen, sie würde ihre Tochter medial ausnutzen. Verwendete Quellen: tvnow.de

Rubriklistenbild: © Screenshot/RTLZWEI/RTL+/Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca