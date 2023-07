Dortmund Olé: Alles zu Tickets, Künstlern und Anfahrt zur Schlagerparty

Die Schlagerparty „Dortmund Olé“ kehrt 2023 zurück. Noch gibt es Tickets für das Festival im August. Hier eine Übersicht der Künstler.

Dortmund – Das bekannte Schlager-Festival Festival „Dortmund Olé“ kommt am Samstag (5. August 2023) erneut in die Stadt. Veranstaltungsort ist erneut der Revierpark Wischlingen in Dortmund-Huckarde. Wir haben alles Wissenswerte zu Tickets, Anfahrt und Verboten zusammengestellt.

Schlager-Festival „Dortmund Olé“ 2023: Welche Künstler stehen im Line-up?

Das Line-up von „Dortmund Olé“ bietet 2023 eine große Auswahl an Künstlern. Mit dabei sind unter anderem Mia Julia und Candela Squad, aber auch gestandene Schlager-Sänger wie Micky Krause und Michelle treten im Revierpark in Dortmund auf.

Diese Künstler treten 2023 bei Dortmund Olé auf:

Mia Julia

Candela Squad

Frenzy

Julian Sommer

Jenice

Lorenz Büffel

DJ Christian Schall

Carolina

HONK!

Specktakel

Isi Glück

Mickie Krause

Almklausi

Michelle

Sonia Liebing

Wer nach seinem Auftritt in Münster in Dortmund offenbar fehlt, ist Oli P. Doch nach dem Aus für „Oberhausen Olé“ in diesem Jahr dürfte es viele Schlagerfans 2023 also nach Dortmund ziehen, um ihren Idolen zuzujubeln (alle Freizeit-News aus Dortmund auf RUHR24).

Was kostet ein Ticket für „Dortmund Olé“ 2023?

Es gibt verschiedene Ticketoptionen für „Dortmund Olé“: Last-Minute-Tickets sind ab 32,90 Euro erhältlich, während das sogenannte Top-Fan-Ticket 59,90 Euro kostet.

Zudem verkauft der Veranstalter erneut VIP-Tickets. Mit ihnen gelangt man während des Festivals in einen abgetrennten Bereich, in dem es eine All-inclusive-Verpflegung für die Besucher geben soll.

Ein Weiterverkauf der Tickets ist vom Veranstalter nicht gestattet. Es soll jedoch eine Tageskasse geben (alle News zu Veranstaltungen in Dortmund auf RUHR24 lesen).

Wie komme ich mit Bus, Bahn und Auto zu „Dortmund Olé“?

Für die Anreise zu „Dortmund Olé“ stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gelangt man mit den Buslinien 447 und 465 bis zur Haltestelle „Revierpark“. Alternativ fährt die S2 bis zur Haltestelle „Wischlingen“. Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht im Ticketpreis enthalten.

Für die Anreise mit dem Auto gibt es zwei empfohlene Routen: Über die A45 bis zur Abfahrt „Huckarde“ und dann Richtung „Hafen“ oder über die B1 bis zur Abfahrt „Dorstfeld/Universität“. Von dort ist der „Revierpark“ bereits ausgeschildert. Für die Navigation ist „Wischlinger Weg 50“ die richtige Adresse. Ab hier sind Parkplätze ausgeschildert.

Was muss ich bei Dortmund Olé beachten?

Es gibt einige wichtige Punkte, die Besucher von „Dortmund Olé“ beachten sollten. Zu den verbotenen Gegenständen, die nicht auf das Veranstaltungsgelände mitgenommen werden dürfen, gehören Stühle, Hocker, Decken, Pyrotechnik, Grill, Waffen, Drogen, Haustiere, Zelte, Laserpointer, Taschen und Rucksäcke größer als Din-A 4, Regenschirme, Selfie-Sticks sowie Speisen und Getränke. Das Tragen gelber Westen ist ebenfalls untersagt.

+ Micky Krause ist bereits mehrfach bei „Dortmund Olé“ aufgetreten. © Udo Stiefel/Eibner/Imago

Auf dem Gelände von „Dortmund Olé“ ist außerdem keine Kartenzahlung möglich. Die Veranstalter empfehlen, ausreichend Bargeld mitzunehmen, da es keinen Geldautomaten auf dem Gelände gibt.

Auf die nächste Schlagerparty in Dortmund müssen die Fans nicht warten. Bereits im Oktober 2023 kommt der Schlagerboom in die Westfalenhalle. Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt und von Florian Forth sorgfältig geprüft.

Rubriklistenbild: © Udo Stiefel/Eibner/Imago