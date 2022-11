1 von 10

Als liebenswerter Chaot Jim Levenstein sorgte Jason Biggs 1999 in „American Pie“ dafür, dass man Apfelkuchen fortan mit anderen Augen betrachtete. Auch in den Fortsetzungen „American Pie 2“ (2001), „American Pie – Jetzt wird geheiratet“ (2003) und „American Pie: Das Klassentreffen“ (2012) übernahm Biggs die Hauptrolle. Es folgten Hauptrollen in den Serien „Orange is the New Black“ und „Outmatched“. 2018 machte Biggs bei Instagram seine jahrelangen Alkohol- und Drogenprobleme öffentlich. Immer an Biggs Seite ist Schauspielerin und Social-Media-Star Jenny Mollen, mit der er seit 2008 verheiratet ist und zwei Söhne hat.

© IMAGO/Everett Collection/MediaPunch