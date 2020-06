Shirin David: Skandal-Rapperin verspottet Berliner-Polizei – „Hoes up, G‘s down“ geht viral

Hauptsache Promo

+ © istagram/shirin david/dpa Hamburger Rapperin Shirin David lässt sich von der Berlin Polizei nicht unterkriegen – stattdessen landet sie einen Corona-Hit. © istagram/shirin david/dpa

Deutschrapperin Shirin David (25) sorgt für nächsten Skandal. Nachdem die Berliner Polizei ihren nächtlichen, scheinbar unerlaubten Videodreh gecrasht hatte, zeigt sich die Hamburgerin nun mehr als dreist. Und verwendet Aufnahmen des Polizeieinsatzes im Video zu „Hoes up, G‘s down“.

Hamburg – Deutschrapperin* Shirin David* müsste mensch sein. Zahlreiche Erfolge, ordentlich Geld – und tun können, was man möchte? Diesen Eindruck erweckt die 25-jährige Hamburgerin* auf jeden Fall, hatte sich doch unlängst zu nächtlicher Stunde ein Video zu ihrem Song „Hoes up, G‘s down“ in Berlin gedreht. 70 Personen, massive Lautstärke-Beschwerden und Polizei-Einsatz inklusive.

Es hagelte 72 Anzeigen, die Polizei musste mit zwei Hundertschaften und vier Streifenwagen vorfahren*. Shirin Davids Management sah sich jedoch nicht im Unrecht und argumentierte mit neuen Lockerungen im Rahmen vom Coronavirus.

Ein paar Tage danach: Shirin Davids „Hoes up, G‘s down“ überrascht, nicht jedem wird da gefallen. Die Hamburgerin und ihr Creative Team haben nämlich Video-Aufnahmen des Polizeieinsatzes für ihr Musikvideo verwendet und verhöhnen damit die Berliner Polizei*. Darüber berichten 24hamburg.de und nordbuzz.de ausführlich.

* 24hamburg.de und nordbuzz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.