Dank Sample: Waalkes übernimmt die Spitze der Single-Charts

Musik

+ © Eva Manhart/APA/dpa Wer hätte das gedacht: Otto Waalkes' „Friesenjung“ führt die Offiziellen Deutschen Single-Charts an. © Eva Manhart/APA/dpa

20 Jahre sind vergangen, seit Otto Waalkes den Song „Friesenjung“ herausbrachte. Eine Spaß-Techno-Version verhilft dem Komiker jetzt zu einem unverhofften Charts-Erfolg.

Baden-Baden - Ottos Lied „Friesenjung“ von 1993 schafft es dank eines Samples der Rapper Ski Aggu und Joost auf Rang eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts. Bei den Alben klettert die Band Silbermond mit „Auf Auf“ in dieser Woche erstmals an die Spitze, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

In den Single-Charts müssen sich Udo Lindenberg und Apache 207 mit Platz zwei zufrieden geben - wie bereits in der letzten Woche. Neu auf Platz drei eingestiegen ist der deutsche Rapper Bonez MC mit dem Titel „Alles nur kein Star“. Darauf folgen Yung Yury & Damn Yury mit „Tabu.“ (6) und Pashanim mit „Bagchaser Can“ (4).

Bei den Album-Platzierungen sind hinter Silbermond die Stray Kids mit ihrer Platte „5-Star“ neu eingestiegen - dahinter folgen die ebenfalls neu platzierten Toten Hosen mit „Opel-Gang“ gefolgt von Danger Dan und seinem Album „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ von 2021, das es in dieser Woche wieder in die Top-Plätze der Album-Charts geschafft hat. dpa