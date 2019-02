Daniela Katzenberger schockiert mit Baby-Geständnis 

Familienplanung im Hause Cordalis auf Eis gelegt?

Daniela Katzenberger schockiert ihre Fans mit einem Baby-Geständis. Ist die Familienplanung mit Ehemann Lucas Cordalis jetzt abgeschlossen?

Ein Geschwisterchen für Tochter Sophia (3). Das war lange der Wunsch von Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis. Immer wieder wird in der Presse über mögliche Schwangerschafts-Gerüchte spekuliert. Oft ist es die Katze selbst, die diese Gerüchte anheizt – ob mit einem „Food-Baby“, einem Schwangerschaftstest oder einem Foto von Gewürzgurken per Posts auf Instagram!

Daniela Katzenberger: Darum will sie kein zweites Kind!

Doch in einem Interview mit ‚Promiflash‘ räumt sie nun endgültig mit allen Baby-Gerüchten auf: Sie und Lucas wollen kein zweites Kind mehr, so die 32-Jährige. Das berichtet LUDWIGSHAFEN24*. Sie haben die Familienplanung nun endgültig auf Eis gelegt. Grund sei vor allem der Druck gewesen, den die Presse und Fans ausüben, in der Hoffnung einen Baby-Bauch zu erblicken.

Streit zwischen Daniela Katzenberger und Schwester Jenny: Keine Versöhnung in Sicht

Erst kürzlich war Halbschwester Jenny Frankhauser ebenfalls auf Mallorca, um Mama Iris zu besuchen. Daniela und Jenny sind jedoch seit einigen Jahren zerstritten, ein Treffen der Beiden während des Urlaubs auf Mallorca war also ausgeschlossen.

