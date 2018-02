Curvy-Model Sarina Nowak lässt die Hüllen fallen - so reagiert das Netz

Ex-Kandidatin von „GNTM“

Sarina Nowak nahm einst bei GNTM teil, wurde danach aber vor allem durch ihre Kurven berühmt. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie viel nackte Haut, doch was sagen die Fans dazu?

Wer Sarina bei der Castingshow „Germany‘s next Topmodel“ gesehen hat, dem ist ihre große Veränderung in der Zeit nach der Show wohl kaum entgangen: Dei einstige Kandidatin schaffte ihren großen Durchbruch als Curvy-Model und zeigte sich in den sozialen Netzwerken voller Selbstbewusstsein mit ihren neu gewonnenen Kurven. Auch in ihrem letzten Bild auf Instagram präsentierte sich Sarina von ihrer besten Seite und ließ die Hüllen fallen. Doch was haben die Fans dazu gesagt?

Sarina Nowak fühlt sich wohl in ihrer Haut. Das zeigt sie besonders in ihrem letzten Bild auf Instagram, bei dem sie nichts anderes als genau das zeigt: Haut. Völlig unbekleidet und lediglich mit einer glitzernden Halskette ausgestattet, posiert sie von hinten in einem rot beleuchteten Whirlpool. Ein wenig Schaum bedeckt teilweise ihren Körper, ansonsten ist da nichts.

Was sagen die Fans dazu?

In einer Welt, in der Frauen mit Kurven oftmals auf harte Kritik stoßen, könnte man meinen, dass auch Sarina in den Kommentaren mit fiesen Kommentaren zu kämpfen hatte. Doch das Gegenteil war der Fall: Es regnete förmlich Komplimente für die junge Frau. Ihre Fans bewunderten ihre Schönheit und vor allem ihren Körper. Dabei fielen Kommentare wie: „Du bist so eine tolle Inspiration“, „Wow. Einfach nur wow“ und „So schöne Figur hast du“ Es ist einfach perfekt“.

Sarina bekam nicht immer Zuspruch von ihren Fans

Dass Sarina nicht immer von unzähligen Komplimenten überhäuft wurde, zeigt sie in einem Video. Darin wird über die zahlreichen kritischen Kommentare unter einem Bild berichtet, in dem sie im Bikini zu sehen ist.

Dazu schreibt sie selbstbewusst: „Ich würde dieses Bild nochmal eine Millionen Mal posten, wenn ich könnte, weil ich stolz auf meinen Körper bin und das solltet ihr auch sein.“ Wo sie recht hat, hat sie recht.

Video: Sarina Nowaks unglaubliche Transformation zum Curvy Model

