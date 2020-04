Stars in Quarantäne: Prinz Philip meldet sich zu Wort - Er dankt Arbeitern im Pflegebereich

Stars unter Quarantäne

Dass die Corona-Quarantäne bei den Stars ein bisschen anders aussieht als bei anderen, kann man sich denken. Aber was genau machen z.B. Harry und Meghan zu Hause?

Das Coronavirus macht auch vor den Stars und Sternchen nicht Halt

macht auch vor den und Sternchen nicht Halt Um sich zu schützen sind viele Stars in Corona-Quarantäne

Doch was machen die Stars die ganze Zeit über eigentlich?

Update, 20.04.2020, 20.40 Uhr: Nach drei Jahren ruhe wendet sich Prinz Philip (98) wieder an die britische Öffentlichkeit. Via Social Media wurde ein Statement veröffentlichet, dass der Royal zur aktuellen Corona-Krise gab. Er dankte allen, die in Pflege und in der Wissenschaft arbeiten und damit Helfen, das Virus bekämpfen.

I think the @DailyMailUK may have forgotten Phil the Greeks words on death from 1988 when he said "In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, to contribute something to solving overpopulation. #PrincePhilip #coronavirus https://t.co/tGBhIaGai1 — Tony Clarke ☮ (@tonyclarkeuk) April 20, 2020

Stars in Coronavirus-Quarantäne: Tagebuch auf Instagram

Update, 20.04.2020, 09.11 Uhr: Auch Weltstar Madonna scheint die Corona-Quarantäne zu Kopf zu steigen. Doch offenbar stößt sie mit ihren merkwürdigen Instagram-Einträgen, die sie seit Wochen veröffentlicht, selbst bei ihren Freunden auf Unverständnis. „Sie scheint gar nicht zu wissen, wie seltsam sie rüberkommt. Ich hoffe, dass sie sich bald zusammenreißt“, zitiert „Page Six“ eine Bekannte des Pop-Stars.

So führt Madonna auf Instagram sogenannte „Quarantäne-Tagebücher“ und sitzt des Nachts an einer Schreibmaschine und spricht währenddessen über ihr Leben.

Stars in Coronavirus-Quarantäne: Madonna sinniert über ihr Leben

Mit müden Augen sinniert die 61 Jahre alte Sängerin über ihr Leben und die Quarantäne. So spricht sie über „Die Idee der Wiederbelebung des Geistes, der fortan außerhalb des Körpers leben und sich vom Ego separieren solle“.

„Niemand um sie herum kann ihr etwas sagen“, sagte Brad Jeffries, jahrelanger Choreograph von Madonna, gegenüber „Page Six“. „Ihre jahrelange Freundin Liz Rosenberg könnte, aber sie weilt leider nicht mehr unter uns. Deswegen flüchtet sich Madonna in die Verrückheit“.

Ursprünglicher Artikel vom 17.04.2020, 15.07 Uhr: Offenbach - Endlich einmal die Hausarbeit von A bis Z erledigen, die Wohnung neu einrichten oder ein Buch lesen. Doch was, wenn das alles erledigt ist? Manchmal ist es gar nicht so einfach, die Corona-Quarantäne sinnvoll auszufüllen. Wie verbringen eigentlich die Stars ihre Quarantäne in Zeiten von Coronavirus* und Kontaktverbot*?

Coronavirus-Quarantäne bei den Stars: Arnold Schwarzenegger wienert seine Stiefel

Auch einem Terminator kann angesichts der Corona-Krise zu Hause mal die Decke auf den Kopf fallen. Gut, dass Arnold Schwarzenegger so eine ansehnliche Sammlung an Cowboy-Stiefeln hat, denn die wollen gewienert werden. Mithelfen „darf“ seine Tochter Christina, der man im Video ansieht, dass sie eigentlich gerade besseres zu tun hat. Aber auch wenn sie dabei die Augen verdreht, sieht man ihm und seiner Tochter an, dass sie die gemeinsame Zeit genießen.

Außerdem verbringt Arnold Schwarzenegger seine Zeit damit, seinen Haustieren, Esel „Lulu“ und Pony „Whiskey“, beim Herumtollen zuzusehen. In einem weiteren Twitter-Post schreibt er, dass es für ihn auch eine Art Meditationsübung ist, seine beiden Tiere im Garten zu beobachten.

Coronavirus-Quarantäne bei den Stars: Harry und Meghan engagieren sich

Andere Stars engagieren sich in Zeiten von Corona ehrenamtlich. Harry und Meghan halfen in inzwischen zweimal dabei aus, in Los Angeles Essen an Kranke zu verteilen, berichtete die US-Zeitschrift „People“. Beim Project „Angel Food“ trugen die beiden zum Schutz während der Corona-Pandemie Masken und Handschuhe und hielten den empfohlenen Abstand.

Außerdem kündigten Harry und Meghan nach Angaben der dpa an, etwa 100.000 Euro, die sie mit TV-Rechten an der Übertragung ihrer Hochzeit eingenommen hatten zu spenden. Das Geld soll der Organisation Feeding Britain zugutekommen, die Bedürftige in Großbritannien mit Essen versorgt. Bei so viel sozialem Engagement kann man glatt darüber hinwegsehen, dass beide die Corona-Quarantäne nicht ausschließlich zu Hause in Kanada verbringen.

Coronavirus-Quarantäne bei den Stars: Gina-Lisa Lohfink näht Masken

Aber auch die Stars in Deutschland nutzen ihre Corona-Quarantäne. Gina-Lisa Lohfink* aus Rödermark (Kreis Offenbach) engagiert sich, indem sie zusammen mit einer Freundin Masken näht. Stolz teilte das Model auf Instagram ein Video und mehre Fotos, dass die beiden beim Nähen zeigt.

Die Masken spendete Gina-Lisa Lohfink einem Seniorenheim im Kreis Offenbach. In einem Instagram-Post dankt das Model noch einmal ihren Helden: „DANKE an alle Pflegekräfte und Ärzte in ganz Deutschland. IHR seid unsere Helden des Alltags. Schön, dass ihr Euch über die Masken sooo sehr gefreut habt. (sic)“. Mit ihrer Mundschutz-Nähaktion ließ Model Gina-Lisa Lohfink auf jeden Fall die Herzen vieler Fans höher schlagen.

Von Sophia Lother

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Corona macht weder vor den Stars aus Film und Fernsehen, noch aus Musik oder Sport halt. Alle Infos über das Coronavirus bei den Stars im News-Ticker.

Rubriklistenbild: © Ethan Miller/AFP