Drei weitere Personen infiziert

Auch Stars bleiben nicht vom Coronavirus verschont und müssen sich in Quarantäne begeben - wie etwa Samuel Koch. Er saß mit einem infizierten Mann zusammen.

Immer mehr Menschen müssen wegen des Coronavirus* in Quarantäne.

So auch TV-Star Samuel Koch .

. Er saß bei einem Kongress einem infiziertem Mann gegenüber.

Karlsruhe - Samuel Koch sollte eigentlich nur als Redner beim Willowcreek-Kongress in Karlsruhe auftreten und am Abendessen teilnehmen. Nun befindet er sich laut Bild in Quarantäne, denn ein Mann, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, saß ihm beim Essen gegenüber. Das war von neun Tagen.

Coronavirus: Samuel Koch befindet sich seit einem Kongress in Quarantäne

Für 14 Tage wird sich der TV-Star, der damals bei Thomas Gottschalk einen schweren Unfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist, in Quarantäne begeben müssen. Immer wieder kommen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vorbei, um Samuel Kochs Zustand zu überprüfen. Bisher hat er keine Symptome, die auf eine Coronavirus-Infizierung hindeuten, und auch die Tests fielen bisher negativ aus. „Negativ ist in dem Fall positiv. Auch wenn man sich vielleicht manchmal denkt, es wäre gut, das Virus zu haben, danach vielleicht immun dagegen zu sein und sich dieser Panikwelle zu entziehen“, erklärte Samuel Koch der Bild.

Coronavirus: Lungenentzündung könnte für Samuel Koch gefährlich werden

Für Samuel Koch kann eine Lungenentzündung schwerwiegende Konsequenzen haben, denn seine Lungen sind durch seine Lähmung nicht mehr so stark, wie sie einmal waren. Dennoch ist Samuel Koch positiv, da er schon viele Lungenentzündungen überstanden hat.

Sein Assistent Jakob kümmert sich derweil sehr fürsorglich um ihn, trotz des Risikos. „Er hat sich quasi direkt für mich geopfert. Auch als alles unklar war, ist er direkt mit mir in die Quarantäne gegangen“, so Koch dankbar.

Coronavirus: Drei weitere Personen nach Abendessen beim Kongress infiziert

Der Kongress wurde vorzeitig abgebrochen, nachdem die Infizierung des Mannes bekannt wurde. Für die Besucher habe, laut der Veranstalter, jedoch keinerlei Gefahr gedroht, da kein Kontakt mit den Rednern bestanden habe. Allerdings sei der Corona-Test bei zusätzlich drei der am Abendessen beteiligten Personen positiv ausgefallen. Diese befinden sich nun ebenso in Quarantäne.

Durch die immer weitere Ausbreitung des Coronavirus, rät ein Virologe aus Berlin sogar „Coronaferien“ einzulegen.

