Willy-Wonka-Star und Entertainer stirbt an Covid-19

Corona: Welche Stars sind infiziert?

Das Coronavirus macht auch vor Stars und Sternchen nicht halt. Der aus Charlie und die Schokoladenfabrik bekannte Entertainer Tim Brooke-Taylor starb an Covid-19. Der News-Ticker.

Willy-Wonka-Star an Infektion mit Coronavirus* gestorben

an Infektion mit gestorben Tim Brooke-Taylor wurde 79 Jahre alt

wurde 79 Jahre alt Bekannt wurde er auch durch das Comedy-Trio „The Goodies“

Offenbach - Der Schauspieler und Star Tim Brooke-Taylor ist am Sonntag im Alter von 79 Jahren an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Das bestätigte sein Agent gegenüber der BBC.

Coronavirus: Willy-Wonka-Star Tim Brooke-Taylor stirbt an Covid-19

Im Film „Charlie und die Schokoladenfabrik“ von 1971 spielte er den nervösen Computerprogrammierer. Auch durch seine Zusammenarbeit mit den Monty-Python-Stars John Cleese und Graham Chapman wurde Tim Brooke-Taylor bekannt. Zusammen mit den Monty-Python-Stars arbeitete er an der satirischen TV-Serie „At Last the 1948 Show“.

Außerdem war er Teil des Komiker-Trios „The Goodies“. Zusammen mit Graeme Garden und Bill Oddie veröffentlichte er in der gemeinsamen TV-Show im Sender BBC Sketche und Comedy-Stücke. Billi Oddie zeigte sich zutiefst getroffen davon, dass Tim Brooke-Taylor am Coronavirus starb. In einem Tweet spricht er davon, dass niemand lustige Kostüme so gut tragen konnte wie er. Außerdem sei Tim Brooke-Taylor ein echter Komiker und Freund gewesen.

Fifty years and he only got cross with me once... well maybe twice... no quite a lot actually! No one could wear silly costumes or do dangerous stunts like Tim. I know it hurt cos he used to cry a lot. Sorry Timbo. A true visual comic and a great friend x. — Bill Oddie Official (@BillOddie) April 12, 2020

Coronavirus: Tim Brooke-Taylor stirbt an Corona-Infektion

Der Schauspieler war auch einer der berühmtesten Radiomoderatoren der BBC. Mit mehreren Artikeln und Nachrufen betrauert auch die BBC den Tod des Stars an der Lungenkrankheit Covid-19. In einem Nachruf nach dem Tod von Tim Brooke-Tayloran Covid-19 heißt es: „Tim Brooke-Taylor was one of a group of writers and performers who changed the face of British TV and radio comedy, making programmes that have become classics of their time. Essentially a gentle and sensitive man (...).“

Devastated by this news today. Tim was funny, kind and an incredible man in every way. Sitting beside him on I’m Sorry I Haven’t A Clue was a privilege. Our duets will be moments I treasure forever. My dear friend. Sending all my love to his family https://t.co/dtfGdGjOiX — Susan Calman (@SusanCalman) April 12, 2020

Coronavirus: Tim Brooke-Taylor ist nicht der einzige unter den Stars, der an Covid-19 starb

Tim Brooke-Taylor ist nicht der einzige unter den Stars, der an Covid-19 starb. So starb der legendäre US-Country- und Folkmusiker John Prine an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Auch die US-amerikanische Schauspielerin Lee Fierro ist an der Lungenkrankheit Covid-19* gestorben. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Mrs. Kintner in Steven Spielbergs Filmklassiker „Der weiße Hai“ (1975).

Anfang April starb außerdem der „Star Wars“-Schauspieler Andrew Jack im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung in einer Klinik in der Nähe von London.

Von Sophia Lother

