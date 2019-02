Christine Neubauer: Neuer Body, neue Frisur - Unfassbar, wie sie sich verändert hat

TV-Star

Die TV-Zuschauer kannten Christine Neubauer jahrelang als kurvenreiche Schauspielerin. Nun hat die Münchnerin ihren Typ vollkommen verändert: neuer Body, neue Frisur.

München - Früher kannte man die 56-Jährige als „Vollweib“ in TV-Rollen, nun ist die Schauspielerin schlank und sportlich wie nie. Im Interview mit Bunte.de sagte sie nun, dass sie ihre weiblichen Kurven aber nicht verloren habe: „Früher war es die vierspurige Autobahn und heute ist es die Serpetine.“

Christine Neubauer: „Da war ich wirklich nur noch Knochen und Muskeln“

Stark an Gewicht hat Neubauer verloren, nachdem sie ihre Ernährung umstellte. Auch die RTL-Tanzshow „Dance, Dance, Dance“ im Jahr 2017 sowie ihre Theaterrolle im Stück „Winnentou und das Geheimnis der Felsenburg“ haben die Pfunde purzeln lassen. Auf die Western-Rolle bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg hat sie sich ein Jahr vorbereitet. Im Bunte.de-Interview erinnert sie sich an die Untergrenze ihres Körpergewichts und vergleicht diesen Zustand mit Leistungssport: „Da war ich wirklich nur noch Knochen und Muskeln.“ Und so hält sie sich fit:

Aber auch ihre Frisur ist eine andere: Neubauer trägt jetzt Pony.

Neubauer ist glücklich mit ihrem neuen Body

Nach Weihnachten habe sie wieder mit dem Tanztraining begonnen. Ihr ist es wichtig, fit zu sein. „Wenn man den Körper wieder spürt, hat man ein sehr, sehr positives Lebensgefühl zu sich selbst. Damit fühle ich mich wohl“, erklärt sie ihre Begeisterung für Fitness und Sport.

