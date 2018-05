One-Night-Stand? Cathy Lugner verrät intimes Detail über ihr Liebesleben

Exklusiv-Interview mit extratipp.com

+ © picture alliance / Henning Kaise Cathy Laugner provoziert gerne bei Instagram. Im extratipp.com-Interview erzählt das Model über ihr Liebesleben. © picture alliance / Henning Kaise

Exklusiv-Interview: Cathy Lugner (28) packt bei extratripp.com* aus und verrät intimes Detail über ihr Liebesleben.

Wien - Cathy Lugner hat es längst aus dem Schatten ihres Ex, dem Bau-Riesen Richard "Mörtel" Lugner (85), geschafft: Catherine verdient sich als Schauspielerin und Model mittlerweile ihr eigenes Geld und ist immer wieder in verschiedenen TV-Shows zu sehen. Zuletzt schaffte es die Deutsch-Österreicherin mit ihrem Auftritt in der RTL-II-Sendung "Naked Attraktion" in die Schlagzeilen: Dort zeigte sich die 28-Jährige hüllenlos.

+ Cathy Lugner zeigte sich hüllenlos bei "Naked Attraction - Dating hautnah" auf RTL II. © pa/obs/RTL II

Cathy Lugner verrät intime Details über Liebesleben

Auf ihrem Instagram-Account häufen sich in den letzten Monaten Fotos von professionellen Fotoshootings. "In der Tat weite ich meine Model-Fähigkeiten derzeit weiter aus. Es macht mir wahnsinnig großen Spaß vor der Kamera zu stehen und am Ende auch tolle Fotos zu haben, die meine Follower begeistern", erzählt Cathy im Interview mit extratipp.com*. Mit ihren Fotos, auf den sich Cathy beinahe völlig nackt zeigte, zieht die alleinerziehende Mutter immer mehr Fans an.

Schon über 100.000 Menschen freuen sich täglich über neue Fotos und Stories der 28-Jährigen. Ihre natürliche und offene Art hat sich Cathy bei all dem Erfolg und der medialen Aufmerksamkeit aber erhalten.

+ Cathy Lugner mit ihrem Ex, dem Bau-Riesen Richard "Mörtel" Lugner. © picture alliance / Ursula Düren/

"Kostenloser Sex ist Dank Datingportalen einfacher, als Pizza bestellen."

"Aber in meiner Position ist es sehr schwierig Männer überhaupt näher kennen zu lernen", erzählt sie. "Zudem kommt hinzu, dass heute zu Tage die Generation kaum noch auf ehrliche & Treue Beziehungen baut-zumindest nach meinen Erfahrungen. Kostenloser Sex ist Dank Datingportalen einfacher, als Pizza bestellen, das ist sehr schade. Aber, ich bin Optimistisch! Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn."

Cathy Lugner packt aus: Hat das Model auch One-Night-Stands?

Viele männliche Fans träumen davon, die 28-Jährige persönlich kennenzulernen, denn: Cathy Lugner ist Single. Das verrät sie im exklusiven Interview mit extratipp.com*. Doch damit nicht genug: Catherine plaudert auch ganz offen über ihre Intimleben. Stichwort: One Night Stand. Ob Cathy Lugner mit Männern ins Bett springt, die sie am Abend in der Disko kennenlernt? Das ganze Interview gibt es nur bei extratipp.com*. Einfach hier klicken.

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.