Cathy Hummels zeigt Sohn unverpixelt: Ludwig sieht aus wie Papa Mats

Eine lange Zeit hat Cathy Hummels das Gesicht ihres Sohnes auf Fotos verpixelt – doch damit ist jetzt Schluss.

Dortmund – Cathy Hummels (34) und ihr Mann Mats Hummels (33) halten ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus – das gilt auch für ihren gemeinsamen Sohn Ludwig. Denn über das Aussehen des Vierjährigen konnten Fans der Influencerin bislang nur spekulieren. Nun teilt sie allerdings gleich mehrere Fotos mit ihren Followern, auf dem der Spross völlig unverpixelt ist, wie RUHR24 weiß.

Person Cathy Hummels Geboren 31.01.1988 (34), Dachau Ehemann Mats Hummels

Cathy Hummels zeigt Ludwig völlig unverpixelt – so ähnlich sieht er Papa Mats

Auf den Bildern posiert Cathy stolz mit ihrem Sohn Ludwig vor einem rosafarbenen Rennauto. Der Vierjährige strahlt dabei bis über beide Ohren – und das aus gutem Grund, wie Cathy erklärt. „Heute ging Ludwigs Traum in Erfüllung. Rennautos in Echt sehen und dazu einen echten Rennfahrer kennenlernen. Danke für Alles DTM“, so die 34-Jährige.

Fotos mit dem Rennfahrer finden Follower ebenfalls in ihrer Bilderreihe. Dabei handelt es sich um Maximilian Götz, der sich scheinbar sehr über den Besuch gefreut hat. Er kommentiert unter Cathys Beitrag „War mir eine Ehre! Bis ganz bald… und das Outfit hat wohl super gepasst heute“ (mehr Promi-News bei RUHR24).

Auch Cathys Follower sind entzückt von den Fotos und stellen fest, wie ähnlich Ludwig seinem Papa Mats sieht. Eine Nutzerin kommentiert: „Er hat einfach den Blick seines Vaters, wenn er so seitlich schaut“.

Cathy Hummels zeigt Ludwig völlig unverpixelt – Influencerin erklärt den Grund

Warum Cathy ihren Sohn plötzlich unverpixelt auf Instagram zeigt, erklärt sie in ihrem Post „Ich zeige Ludwig auf diesem Foto, da er hier bei einem offiziellen Termin dabei war oder ich bei ihm. Es war sein Herzenswunsch“. Verständnis hat dafür allerdings nicht jeder „Beim letzten Post noch die Augen verpixeln und jetzt komplett zeigen?“ kommentiert ein Nutzer.

In der Vergangenheit kassierte Cathy für ein Foto mit Sohn Ludwig bereits einen Shitstorm. Doch ihr kommt es offenbar nur darauf an, dass ihr Ludwig glücklich ist. Sie schreibt in ihrem Post „Sein Lächeln und seine leuchtendnen Augen sprechen Bände“ und „#HappyBoy weil du Alles für mich bist“.

