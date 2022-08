RTL2 ändert TV-Programm: Cathy Hummels bekommt „tolles Format“

Verkündung auf Instagram

Über Cathy Hummels Beziehungsstatus wird wild spekuliert. Doch anstatt sich dazu zu äußern, konzentriert sie sich lieber auf ihren neuen Job.

Dortmund – Von den Scheidungsgerüchten zu Mats Hummels (33) und ihr, lässt sich Cathy Hummels (34) offenbar nicht beirren. Stattdessen können Fans und Follower die 34-Jährige strahlend auf Instagram betrachten, denn dort berichtet sie glücklich von ihrem neuen Job bei RTL2, wie RUHR24 weiß.

Cathy Hummels startet nach Scheidungs-News durch: wieder ein neuer Job bei RTL2

In einem Instagram-Post sieht man zahlreiche Fotos, in denen Cathy Hummels breit in die Kamera grinst. Dazu schreibt sie: „Heute hab ich ein tolles Format für RTL2 moderieren dürfen.“ Und damit scheint sie mehr als nur zufrieden zu sein, weshalb sie ihren rund 700.000 Followern erklärt: „Ihr wisst ja: ‚I love it‘, deshalb gibt es heute viele Happy Faces“ (mehr Promi und TV News bei RUHR24).

Und die finden ihre Follower super: „Dein Lachen ist so ansteckend – danke dafür“, kommentiert ein Nutzer. Eine andere Userin freut sich ebenfalls für die Frau von Mats Hummels und schreibt: „Viel Erfolg mit dem neuen Format.“

Vor allem jetzt gönnt ihr ein Fan ihren Erfolg besonders: „Ich freue mich so sehr für dich, falls es stimmt, dass die Scheidung im Gange ist“, erklärt sie unter dem Post von Cathy.

Cathy Hummels nach Scheidungs-News: Moderatorin ergattert neuen Job

Welches neue Format Cathy Hummels moderieren darf, ist bislang allerdings noch unklar. Zuletzt moderierte sie unter anderem die Sendung „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“. Auch bei „Kampf der Realitystars“ konnten Fans sie als Moderatorin sehen. Bei diesem Format kam sie nach Angaben von tz.de allerdings nicht besonders gut an.

Nun bleibt abzuwarten, in welchem neuen Format Cathy als Nächstes zu sehen ist und ob ihre Zuschauer dann genauso glücklich über ihren Job sind, wie die Moderatorin selbst. In ihrer Story gibt es bereits einige Eindrücke, denn dort erklärt Cathy kurz vor dem Dreh: „Es wird cool, verrückt und unglaublich.“

