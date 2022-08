Cathy Hummels völlig verändert: „Mädchen, warum so aufgepolsterte Lippen?“

Veränderung bei Influencerin

Cathy Hummels durchlebt aktuell mit der Scheidung eine turbulente Zeit. Nun hat sie offenbar eine Veränderung gewagt, die auch den Fans auffällt.

Dortmund/ München – Promi-Mama Cathy Hummels (34) hat nach dem Beziehungs-Aus mit Mats Hummels (33) einen Neuanfang vor sich. Auch optisch scheint sie sich nun von der früheren Zeit zu verabschieden und ihren Körper etwas zu „tunen“, wie RUHR24 erklärt.

Moderatorin Cathy Hummels Geboren 31. Januar 1988 (Alter 34 Jahre), Dachau Kinder Ludwig Hummels

Cathy Hummels zeigt sich im Sommer-Outfit – Fans bemerken Veränderung bei Moderatorin

Trotz des privaten Umbruchs bleibt die 34-Jährige weiterhin aktiv auf Instagram und hält ihre Fans mit allerlei Fotos auf dem aktuellsten Stand. Dabei bleibt eine körperliche Veränderung nicht unbemerkt: Die Lippen der Noch-Spielerfrau wirken viel voller, als auf den älteren Aufnahmen. Dass sie an ihrem Körper arbeiten möchte, hat Cathy Hummels laut der tz kürzlich bereits in einer Instagram-Story verraten.

Bei ihren 692.000 Followern sorgt dies für gespaltene Meinungen. Während sie einerseits weiterhin Zuspruch für ihre Figur und die Fotos erhält, fehlt anderen Nutzern der Social-Media-App das Verständnis für die optische Veränderung. Unter einer Aufnahme, die die Promi-Mama von Ludwig Hummels auf Instagram in einem sommerlich-hellblauen Kleid mit einem Beinausschnitt am See zeigt, machen sie ihrem Frust Luft.

So fragt ein User der Plattform: „Mädchen, warum jetzt auf einmal solche aufgepolsterten Lippen?“. Eine Instagram-Nutzerin macht den User hingegen darauf aufmerksam, dass Cathy Hummels‘ Korrektur an den Lippen schon vor längerer Zeit geschehen sein soll. Von der Influencerin selbst gibt es dazu kein Statement.

Cathy Hummels mit Lippen-Korrektur? Moderatorin veröffentlicht Sommer-Foto auf Instagram

Für einen Fan scheint sich die Ex-Spielerfrau von Mats Hummels sogar zu sehr verändert zu haben: „Ich hätte sie nicht erkannt“, heißt es in dem Kommentar. Eine andere Person stimmt dem zu, mit der Aussage: „So schade, es sehen alle Influencerinnen gleich aus. Ich vermisse Deine natürliche, einzigartige Schönheit, liebe Cathy“.

Doch die 34-Jährige lässt sich dadurch nicht einschüchtern und erhält zudem einige Komplimente für ihre Beine. Daher teilt sie weiterhin fleißig Bilder auf Instagram. Dabei präsentiert sie nicht nur schicke Mode, sondern zeigt sich auch von ihrer kämpferischen und gleichzeitig verletzlichen Seite.

Moderatorin teilt private Emotionen nach Trennung: Cathy Hummels „war richtig wütend“

So hat die Moderatorin der TV-Show „Kampf der Realitystars“ kürzlich in ihrer Instagram-Story (mittlerweile nicht mehr verfügbar) ordentlich Dampf abgelassen.

„Ich lasse euch heute mal ein paar Zeilen da. Ich habe mich gestern sehr geärgert. Ich war richtig wütend“, hieß es in der kryptischen und zornigen Nachricht von Cathy Hummels auf Instagram. Auf weitere Details sowie die Gründe für ihren Ärger ist die Influencerin allerdings nicht eingegangen. Die Ursachen bleiben daher bislang vor der Öffentlichkeit geheim.

Rubriklistenbild: © xNikolasxKokovlisx/Imago, xS.xAdamx/xFuturexImage/ Imago; Collage: RUHR24