„Ich war noch nie so krank“ - Cathy Hummels schockt Fans und Promis mit Selfie aus der Klinik 

Große Sorge um die 31-Jährige

Große Sorge um Cathy Hummels: Die Influencerin liegt in einem Münchner Krankenhaus. Sie postete ein besorgniserregendes Foto aus dem Krankenbett.

Cathy Hummels liegt in einem Münchner Krankenhaus.

liegt in einem Münchner Krankenhaus. Die junge Mutter postete auf Instagram ein Foto von sich im Krankenbett.

ein Foto von sich im Krankenbett. Die Influencerin leidet an einer Norovirus-Infektion und kämpft mit hohem Fieber.

München - In den vergangenen Tagen postete die Influencerin Cathy Hummels noch Fotos, auf denen man sie mit einem strahlenden Lächeln sieht. Der aktuellste Post der Ehefrau von BVB-Profi Mats Hummels gibt aber Grund zur Sorge.

Cathy Hummels in Krankenhaus in München: „Ich war noch nie so krank“

Auf ihrem neuesten Instagram Bild sieht man die junge Mutter in einem Krankenbett liegen - mit Kanüle im Arm. Das Strahlen ist verflogen und die 31-Jährige sieht sehr mitgenommen aus. Unter ihren Post schrieb sie: „Never been so sick“ (zu deutsch: „Ich war noch nie so krank“). Und weiter: „Gott sei Dank gehts heute bergauf. Immerhin ist die Übelkeit weg. Wollte euch nur wissen lassen, warum es im Moment so wenig Content gibt.“

Nach Klinik-Selfie: Promis wünschen Cathy Hummels eine gute Besserung

Ihre Fans schickten ihr zahlreiche Genesungswünsche. Ein Fan schrieb: „Oh je du Arme. Alles Gute. Gute Besserung liebe Cathy.“ Auch viele Stars wie Jasmin Wagner (Blümchen), Sylvie Meis, Lilly Becker, Hardy Krüger Jr. und Franziska Knuppe wünschten ihr eine schnelle Genesung. Moderatorin Nazan Eckes schrieb: „Gute Besserung du Liebe!“ - und versüßte ihre Nachricht mit einem Herzchen-Symbol. „Ruh dich aus“, empfiehlt TV-Frau Annett Möller.

Hohes Fieber: Cathy Hummels hat Norovirus-Infektion

Nach Informationen der AZ war der Kreislauf der Influencerin seit Tagen geschwächt. Sie fühlte sich wohl schlapp und ausgelaugt. Mit Grippe-Symptomen fuhr Cathy am Mittwoch ein Münchner Krankenhaus. RTL erfuhr von ihr, dass sie eine Norovirus-Infektion und mit hohem Fieber kämpft. Hoffentlich geht es ihr bald wieder gut, damit sie sich wieder um ihren Sohn Ludwig kümmern kann. Erst kürzlich hatte Cathy Hummels verkündet, dass sie sich noch eine Tochter wünscht.

Rubriklistenbild: © Instagram @cathyhummels