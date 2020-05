Polizei eingeschaltet

Carina Spack hat nach der Ausstrahlung von "Promis unter Palmen" die Faxen dicke. Die Recklinghäuserin hat nun sogar Anzeige erstattet.

Carina Spack aus Recklinghausen hat bei " Promis unter Palmen " auf Sat.1 teilgenommen.

Sie erhielt Morddrohungen auf Instagram, gegen die sie sich jetzt wehrt.

Mit Carina Spack aus Recklinghausen möchte aktuell wohl niemand gerne tauschen. Die Reality-TV-Teilnehmerin, die zuletzt bei "Promis unter Palmen" auf SAT.1 auf sich aufmerksam machte, muss nicht nur um ihren guten Ruf fürchten, sondern kämpft auch mit bitterbösen Anfeindungen auf Instagram. Das berichtet 24VEST.de*.

Promis unter Palmen: Mobbing-Vorwürfe gegen Carina Spack

Was ist passiert? Zunächst wurde in der vergangenen Woche Mittwoch (23.4.) die vorletzte Folge von "Promis unter Palmen" ausgestrahlt. Und in der Episode flogen so richtig die Fetzen: Carina Spack und Claudia Obert gerieten heftig aneinander. Am Ende stichelte die Recklinghäuserin immer wieder gegen - die eigentlich schon am Boden liegende - Obert und andere Kandidaten wie Bastian Yotta lästerten fleißig mit.

Alle gegen Claudia Obert: Hat Carina Spack bei "Promis unter Palmen" gelästert?

Am Ende zog Obert die Reißleine und verließ niedergeschlagen das Haus. Doch in sozialen Netzwerken machte sich ein Sturm der Entrüstung breit: Insbesondere Carina Spack und Bastian Yotta wurden auf Twitter des Mobbings beschuldigt.

Anzeige wegen Morddrohungen: Carina Spack greift nach "Promis unter Palmen" durch

Auf Instagram erklärte Carina Spack dann nach der Ausstrahlung der Skandal-Folge von "Promis unter Palmen" - die inzwischen sogar aus der SAT.1-Mediathek entfernt wurde - dass sie nicht perfekt sei. Doch dass sie selbst nun heftiger Beleidigungen ausgesetzt war, fand die ehemalige Bachelor-Kandidatin ebenfalls nicht in Ordnung. Dazu zeigte sie Bilder von Nachrichten an sie, die nicht zitierfähig sind.

Carina Spack nach "Promis unter Palmen": "Habe das angezeigt"

Anschließend wurde es sehr ruhig um Carina Spack, ehe sie sich eine Woche später - nach der Ausstrahlung des Finales, das Bastian Yotta gewann - wieder zu Wort meldete. "Ich war bei der Polizei und ich habe mir die Mühe gemacht, diese ganzen Morddrohungen rauszusuchen und habe das angezeigt", sagt die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story und führt aus: "Man kann mich Kacke finden, man kann auch nicht alles toll finden, was ich mache, aber Morddrohungen gehen dann doch zu weit."

Carina Spack hofft nach "Promis unter Palmen" auf Hilfe der Polizei

Was aus nach dem ganzen Rummel um "Promis unter Palmen" aus der Anzeige wird, bleibt offen. Carina Spack hofft, dass selbst die Absender von Fake-Profil-Nachrichten identifiziert werden können: "Anhand von IP-Adressen kann man die Leute trotzdem ausfindig machen", schreibt sie auf Instagram.

