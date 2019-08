Cara Delevingne: Billig-Hochzeit mit Freundin Ashley Benson?

Gerüchte sorgen für Verwirrung

+ © AFP / Craig Barritt Ashley Benson und Cara Delevingne im Juni 2019 bei der „Trevor“-Gala in New York. © AFP / Craig Barritt

Haben sie oder haben sie nicht? Gerüchte um eine angebliche Billig-Hochzeit von Model Cara Delevingne und Schauspielerin Ashley Benson sorgen für Verwirrung.

New York - Gerüchte über eine Beziehung gab es schon länger, doch erst vor einigen Wochen hatte Model und Schauspielerin Cara Delevingne (26) erstmals öffentlich über ihre Beziehung zu Schauspiel-Kollegin Ashley Benson (29) gesprochen. Nun gibt es Verwirrung um eine angebliche Hochzeit, wonach die beiden geheiratet haben sollen - und offenbar alles andere als konventionell, geschweige denn pompös.

Cara Delevingne & Ashley Benson: 245-Pfund-Hochzeit in Vegas?

Wie die britische Sun unter Berufung auf die Little Vegas Kapelle berichtet, sollen sich Delevingne und Benson bereits Anfang des Jahres in Las Vegas das Ja-Wort gegeben haben. 245 Pfund (umgerechnet rund 266 Euro) hätte die Zeremonie gekostet, bei dem sie von einem Elvis-Presley-Imitator getraut worden sein sollen. Auch Einzelheiten über die Hochzeit will die Zeitung wissen: So sollen die beiden Bräute Schwarz getragen haben und in einem rosa Cadillac für erste Hochzeitsfotos posiert haben. Unter den Hochzeitsgästen seien Schauspielerin Charlize Theron, „Game of Thrones“-Star Sophie Turner und auch die Jonas Brothers gewesen.

Verwirrung um Gerüchte: Hochzeit nur „lustige Freundschaftszeremonie“?

Das Online-Portal E! News dagegen schreibt, dass es sich dabei nur um eine „lustige Freundschaftszeremonie“ gehandelt habe. Eine Heiratsurkunde sei in den öffentlichen Unterlagen nicht zu finden.

Selbst haben sich weder Cara Delevingne noch Ashley Benson bisher zu den Gerüchten geäußert.

Beziehung erst seit Juni öffentlich

Im Juni sprach Delevingne erstmals öffentlich über ihre Liebe zu Ashley Benson. „Sie ist einer der Menschen, der mir geholfen hat, mich selbst zu lieben, als ich es am meisten gebraucht habe“, sagte das britische Model damals in einer Dankesrede bei einer Gala der Hilfsorganisation „Trevor Project“ in New York. Dort wurde die 26-Jährige mit einem Preis geehrt. „Sie hat mir gezeigt, was wahre Liebe ist und dies zu akzeptieren - was viel schwerer ist, als ich gedacht habe. Ich liebe dich, Streusel.“

