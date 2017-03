Neuer Look! Wie Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz heute aussieht

Zu Gast bei Markus Lanz

Hamburg - Am Dienstagabend war Bill Kaulitz, Frontmann der Band Tokio Hotel, bei Markus Lanz zu Gast im Studio. Wie so oft in den vergangenen Jahren präsentierte er auch diesmal einen völlig neuen Look.

Am Dienstagabend war Bill Kaulitz (27) bei Markus Lanz zu Gast. Der Frontmann der BandTokio Hotel, die vergangene Woche ihr neues Album Dream Machine herausbrachte, sprach dort über die schlimmste Zeit seines Lebens. Diese hatte der Sänger laut eigener Aussage in den Anfangsjahren seiner Karriere, als die Band mit dem Hit „Durch den Monsun“ derartige Erfolge feierte, dass der damals 15-Jährige dem Fan-Andrang nicht gewachsen war. Er, Zwillingsbruder Tom und die Eltern „flüchteten“ schließlich in die USA, wo sie noch heute ihren Hauptwohnsitz haben.

+ Mit diesem neuen Look präsentierte sich Bill Kaulitz am Mittwochabend bei Markus Lanz. © Screenshot ZDF

Schon zu Beginn seiner Karriere machte Bill Kaulitz vor allem auch mit seinem Aussehen von sich reden. Seitdem hat der 27-Jährige mehrfach seinen Look geändert. Auch am Dienstag überraschte der Sänger bei Lanz mal wieder mit einem neuen Look. Mit blondierten Spitzen, Dreitagebart sowie unzähligen Piercings hatte der Sänger kaum noch etwas mit dem schwarzhaarigen Wuschelkopf gemeinsam, der er zu Beginn seiner Karriere war. Wie man Bill Kaulitz kennt, wird aber auch dieser neue Look vermutlich schon bald wieder Schnee von gestern sein.





