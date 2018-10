„Echt jetzt?“ Barbara Schöneberger lässt tief blicken - und verstört damit ihre Fans

Schockierendes Foto

Barbara Schöneberger lässt tief blicken. Sehr tief. Sie postet ein Foto mit extrem tiefem Ausschnitt, das ihre Fans verwirrt.

Berlin - Barbara Schöneberger (44) gehört zu den eher uneitlen Promifrauen, die sich selbst nicht ganz so ernst nehmen. Die Moderatorin postet auf ihrem Instagram-Kanal auch gerne mal Fotos, die andere vermutlich lieber nicht so gerne mit der Öffentlichkeit teilen würden. Dafür lieben sie ihre Fans.

Umso mehr verwirrte sie jetzt ihre Anhängerschaft mit ihrem neuesten Bildposting. Auf dem Foto beugt sich die Moderatorin sehr weit nach vorne und lässt dadurch sehr tief blicken. Zum tiefen Ausschnitt schreibt sie. „Für Europa #europe #europa #eurovision.“

Barbara Schöneberger: Instagram-Post verwirrt die Fans

Die Fans können mit der Zurschaustellung der Schöneberger-Oberweite nicht allzu viel anfangen. „Entweder sie hat sich was dabei gedacht, dann ist das schlimm. Oder sie hat sich nix dabei gedacht, dann ist es genauso schlimm“, kommentiert einer.

„Bitte verforme dich nicht so streng! Du hast das nicht notwendig!!!!“, findet ein anderer. „Trittst du beim nächsten ESC an?“, wundert sich der nächste. Es gibt auch besorgte Nachfragen: „Hast du auch Rückenschmerzen?“

Barabara Schöneberger löst Verwirrung bei Instagram auf

Am Ende klärt aber Barbara Schöneberger ihre Fans dann doch noch auf. Der Grund für ihr freizügiges Posting ist eine Werbeaktion: „Wollen Sie nicht auch Beide bei unserer „I am Europe - Together we are stronger!“ Initiative mitmachen??? Einfach auf www.togethereu.com gehen, Foto hochladen, persönlichen Text drunter, in Ihren Netzwerken teilen, fertig!“

Die Moderatorin zeigt sich aber auch ohne Werbe-Aktion gerne mal „oben ohne“ und war erst kürzlich in einer neuen Show mit Thomas Gottschalk zu sehen.

