„Ausgesaugt“: Sat.1-Moderatorin Alina Merkau mit privatem Frau-Geständnis

Sat.1-Frühstücksfernsehen

+ © Instagram/alinamerkau Sat.1-Moderatorin Alina Merkau spricht über das Stillen. © Instagram/alinamerkau

Seit mehreren Jahren weckt Alina Merkau die Zuschauer gut gelaunt im „Frühstücksfernsehen“. Doch jetzt spricht die Moderatorin über schwere gesundheitliche Probleme.

Update vom 7. September: In einem Interview mit „Bild“ hat Alina Merkau jetzt über ihr Privatleben gesprochen und mit einem Geständnis überrascht: Nach der Geburt ihrer Tochter Rosa habe sie schwere gesundheitliche Probleme gehabt. In den ersten vier Monaten habe sie 20 Kilo verloren. „Ich futterte wie ein Scheunendrescher, machte kaum Sport. Doch die Kilos purzelten nur so", erinnert sich die Moderatorin. "Rosa hat mich quasi ausgesaugt", so die 33-Jährige.

Am Ende sei sie sogar so geschwächt gewesen, dass sie auf ärztliche Verordnung hin künstliche Nahrung gespritzt bekam, um nicht noch mehr abzunehmen. Durch das Stillen fühlte sich Alina immer kraftloser. Doch schon fünf Monate nach Rosas Geburt musste sie in ihren Job zurückkehren, was alles andere als leicht war. „In der schlimmsten Phase hatte ich kaum Kraft, für mein Baby und meinen Job da zu sein", so Alina.

Sat.1-Frühstücksfernsehen: Alina Merkau versteckt zwei Körperteile vor Männerblicken

News vom 6. September: Köln - Seit mehreren Jahren geht Alina Merkau pünktlich um 5.30 Uhr im Sat.1-“Frühstücksfernsehen“ auf Sendung und startet mit ihren Kollegen und Zuschauern stets mit blendender Laune in den Tag. Doch auch wenn vor den Kameras meist alles glatt geht, konnte die Moderatorin im Laufe der Zeit bereits die ein oder andere peinliche Geschichte und äußerst skurrile Momente erleben. So plaudert Merkau in einem besonders offenen Express-Interview über eine peinliche Situation im Studio und merkwürdige Anfragen von Männern.

Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ überrascht regelmäßig mit verrückten Aktionen

Um ihr verschlafenes Publikum aufzuwecken, lassen sich die Moderatoren ja gerne mal die verrücktesten Aktionen einfallen. So auch die ein oder andere Provokation durch bizarre Witze oder knappe Outfits - beispielsweise brachten die Moderatoren einmal das halbe Land gegen sich auf, während sich die Promi-Expertin Vanessa Blumhagen regelmäßig recht freizügig zeigt.

Sat.1-„Frühstücksfernsehen“: Das war Alina Merkaus peinlichster Moment

Alina Merkau dagegen sorgte einmal mit einem unfreiwilligen Stunt ungewollt für so manchen Lacher, wie sie sich im Express erinnert. „Ich bin über die Couch geflogen, als ich meinen Ex-Kollegen Jan Hahn jagen wollte und habe mich - auf gut deutsch - total aufs Maul gepackt.“ Doch auch wenn das zunächst wirklich weh getan habe, beweist die Moderatorin Humor: „In dem Moment dachte ich mir: ,Alina, manchmal kannst du auch nen Ticken runterfahren,“ witzelt sie mittlerweile selbst über ihr Missgeschick.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau bekommt anrüchige Anfragen von Männern

Alina Merkau verrät auch, dass sie manchmal mehr als nur verdutzt sei, welche Anfragen ihr im Internet begegnen. „Es ist auch ein Thema, auf das ich wirklich nicht scharf bin - dass Männer sich Fußvideos von mir anschauen“, kommentiert die Moderatorin die seltsamen Vorlieben einiger Fans im Express. Doch was zunächst nach einem ungewöhnlichen Fetisch klingt, ist laut Merkau gar nicht mal so selten. So sei die Frage, die ihr in den sozialen Netzwerken am häufigsten gestellt werde, die, ob sie denn nicht Fußfotos oder Socken schicken könnte. Aber „ich kann reinen Gewissens sagen, dass ich das noch nie gemacht habe“, beteuert Merkau.

Stattdessen habe sie mit ihren Moderatoren-Kolleginnen bereits eine Strategie entwickelt, wie sie derartigen bizarren Vorlieben am besten entgegentreten: „Mittlerweile ist es wirklich so, dass wir Mädels vom Frühstücksfernsehen versuchen, dass die Füße nicht mehr in der Aufnahme gezeigt werden“.

Zuletzt ging ein Zuschauer allerdings noch einen Schritt weiter und forderte, dass die Moderatoren sich ausziehen.

Alina Merkau: Diese komischen Angeboten bekommt die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin von ihren Fans

Doch damit nicht genug: „Es gibt superkomische Anfragen“, wundert sich Merkau. So hätten die User schon des Öfteren mit Heiratsanträgen, Urlaubsangeboten oder Essenseinladungen überrascht. „Ich antworte darauf generell nicht, weil ich glaube, dass man den Personen so wenig Aufmerksamkeit wie möglich schenken sollte und ich nicht scharf auf sexuelle Angebote bin“, so die Moderatorin.

Doch auch wenn sie das nicht interessiert, war die Moderatorin zuletzt dennoch mehr als nur froh über die vielen Antworten der User, als sie die wegen eines ganz anderen Fehlers um Hilfe gebeten hatte.

Vielleicht hätte sie das auch in Sachen Mode tun sollen und ihre Fans auch in diesem Punkt um Rat fragen, denn in der Vergangenheit wurde Alina Merkau des Öfteren wegen ihrer Outfits kritisiert - bis sich letztens die Rollen allerdings offenbar drehten.