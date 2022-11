Auf Instagram: Fan lädt Davina Geiss auf eine Currywurst ein

Date an der Imbissbude

Davina und Shania Geiss sind bekannt und beliebt bei ihren Fans. Lesen Sie hier, welche kuriose Einladung Davina unter einem ihrer Instagram-Posts bekommen hat:

„Die Geissens“ sind bekannt aus ihrer gleichnamigen Fernsehserie auf RTLZWEI. Die Töchter Shania und Davina sind auch bei ihren Fans auf Instagram sehr beliebt und erhalten regelmäßig Komplimente für ihre Outfits. Aber wenn man so in der Öffentlichkeit steht wie die Millionärs-Familie, dann bekommt man manchmal auch etwas seltsame Nachrichten.

MANNHEIM24 verrät, in welche Stadt ein Nutzer Davina auf eine Currywurst einladen will – und was an seiner Nachricht besonders seltsam klingt.

Meistens sind die Kommentare unter Davinas und Shanias Instagram-Posts voll mit begeisterten Komplimenten. „Wie kann man so hübsch sein!?“, meint etwa ein Nutzer oder „Du bist einfach wunderschön, ich küsse dein Herz“, sagt ein anderer. Ein Follower macht ihr allerdings ein kurioses Angebot. (resa)