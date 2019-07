Oscarpreisträger stirbt mit 100 Jahren - er war eine deutsche Filmlegende

Rund 300 Filme

+ © dpa / Jörg Carstensen Filmproduzent Artur Brauner (r) sitzt nweben Moderatorin Carolin Reiber bei der Gala zu seinem 100. Geburtstag © dpa / Jörg Carstensen

In nur einem Monat wäre er 101 Jahre alt geworden: Ein bekannter Film-Produzent ist am Sonntag verstorben. In Deutschland war er eine Legende.

Berlin - Der legendäre Filmproduzent Artur Brauner ist Medienberichten zufolge am Sonntag im Alter von 100 Jahren verstorben.

„Wir sind in tiefer Trauer“, sagte ein Familienmitglied gegenüber der Bild. Demnach soll Brauner einen Schwächefall nicht überlebt haben. In einem Monat wäre die Filmlegende 101 Jahre alt geworden, er war damit der älteste aktive Film-Produzent in Deutschland.

Artur Brauner gestorben: Das waren seine bekanntesten Filme

Um die 300 Filme hat er im Laufe seines Lebens produziert. Besonders bekannte Filme von ihm waren unter anderem „Die weiße Rose“, „Hitlerjunge Salomon“ und „Der brave Soldat Schweijk“. 1972 erhielt er zudem den Oscar für den Film „Der Garten der Finzi Contini“.

nz