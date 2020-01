Ann-Kathrin Götze zeigt ihren Luxus - so teuer lebt die Spielerfrau wirklich

Exklusive Handtaschen-Sammlung

+ © Gerald Matzka/dpa Ann-Kathrin Götze präsentiert auf YouTube ihre Luxustaschen. © Gerald Matzka/dpa

Ann-Kathrin Götze liebt ihr Luxusleben - und zeigt es gerne. Auf YouTube präsentiert sie ihren Fans ihre liebsten Handtaschen. Und die sind einiges Wert.

Ann-Kathrin Götze präsentiert in einem Video stolz ihren Luxus.

Sie zeigt ihren Zuschauern ihre liebsten und teuersten Handtaschen.

Das Video ist auf ihrem YouTube-Kanal zu sehen.

Dortmund - Ann-Kathrin Götze (30) liebt Luxus. Dazu zählen allerdings nicht nur ihre Luxusreisen nach Dubai oder nach Italien. Auch Mode ist der 30-Jährigen sehr wichtig. So zeigt die Spielerfrau in einem Video auf YouTube jetzt ihre Luxussammlung, berichtet RUHR24.de*.

Ann-Kathrin Götze im Luxus: Video zeigt ihre teuersten Handtaschen

In dem Video dreht sich alles um die Handtaschen von Ann-Kathrin. Besonders darum, welche Handtaschen sie besonders gut findet und welche sie eher nicht empfehlen würde. Das besondere dabei: Die Dortmunderin besitzt nur teure Handtaschen von Designern.

Die günstigste Handtasche, die sie präsentiert, hat immer noch einen stolzen Wert von über 1000 Euro. Sie beginnt ihre Handtaschensammlung mit ihren liebsten und schrecklichsten Handtaschen der Marke Chanel. Die Marke, bei der Karl Lagerfeld bis zu seinem Tod Chefdesigner war, hat es der 30-Jährigen besonders angetan.

Ann-Kathrin Götze hat Angst vor Flecken auf Handtasche

So hat sie sich auch für eine weiße Tasche aus Tweed entschieden (Wert: rund 4550 Euro). Nur trägt sie diese einfach nicht. Ihre Begründung: Sie hat Angst vor Flecken. "Ich gehe mit ihr nie essen, weil ich Angst habe, dass sie vom Rotwein irgendwelche Flecken bekommt."

Aber auch andere Taschen scheinen in ihrem Kleiderschrank noch auf ihren Einsatz zu warten. Denn ein ähnliches Schicksal erleidet auch ein roter Rucksack von Louis Vuitton (Wert: rund 1300 Euro). Den hat sie bisher nur in der amerikanischen Metropole Los Angeles getragen - zum Wandern.

Mehr als 26.000 Euro zahlte die Spielerfrau für vier Handtaschen

Dass man so einen teuren Rucksack normalerweise nicht zum Wandern trägt, ist Ann-Kathrin Götze dann aber auch aufgefallen: "Ich habe den nur einmal getragen, in Los Angeles zum Wandern. Wer zur Hölle trägt einen Louis Vuitton Rucksack zum Wandern?", so die Ehefrau von BVB-Fußballer Mario Götze (27).

Besonders am Ende ihres 30-minütigen Videos wird es kostspielig. So präsentiert die Spielerfrau ihre liebsten Taschen der Marke Hérmes. Sie besitzt von der französischen Luxusmarke eine Kelly Bag und drei Birkin Bags. Gesamtwert der vier Taschen allein: mehr als 26.000 Euro. Insgesamt zeigt sie in dem Video auf YouTube 17 Taschen mit einem Gesamtwert von fast 70.000 Euro!

Ann-Kathrin Götze ließ sich zuletzt von Ehemann Mario schminken

Das Besondere an den Taschen: Um eine ergattern zu können, muss man vorher jahrelang auf einer Warteliste stehen. Manche Handtaschen dieser Art kosten bis zu 25.000 Euro - zuletzt wurde auch eine Birkin Bag für rund 140.000 Euro versteigert.

Auf ihrem Kanal bei YouTube zeigt sie aber nicht nur ihre Luxushandtaschen oder Schuhe, sondern ließ sich auch zuletzt von ihrem Ehemann Mario Götze schminken. Dabei erklärt Mario nebenbei, wie er seine Ann-Kathrin am liebsten sieht: mit wenig Make-up und Betonung ihrer Vorzüge. Darunter fällt für den Fußballer ihre Augen, Lippen und Kontur.

Nachdem Mario Götze seine Frau Ann-Kathrin geschminkt hat, war diese allerdings nicht mit dem Ergebnis zufrieden. "Also von weitem sieht es nicht schlecht aus. Aber wenn du näher ran gehst, sieht es scheiße aus." Daher musste sich die Influencerin anschließend doch abschminken gehen.

