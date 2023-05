Kiewel, Zarrella, Egli: Die schönsten Bilder der „Schlagersterne Mallorca“

14 Schlagerstars live in Palma

1 von 32 Das 1929 eingeweihte Coliseo Balear befindet sich im Herzen Palmas. Wo früher blutige Stierkämpfe ausgetragen wurden, standen am 10. und 11. Mai namhafte Schlagerstars auf der Bühne © Jonas Erbas/IPPEN.MEDIA 2 von 32 Bereits Stunden, bevor sich die Tore für das „Schlagersterne“-Publikum öffnen, wird fleißig für einen perfekten Abend geprobt – hier: voXXclub beim Soundcheck der Band © Lisa Klugmayer/IPPEN.MEDIA 3 von 32 Auch beim anschließenden Fototermin mit der Presse sind voXXclub bester Laune – immerhin geht es noch am selben Tag auf die Bühne vor rund 4000 Schlagerfans © Lisa Klugmayer/IPPEN.MEDIA 4 von 32 Auch Ross Antony nimmt sich vor seinem Auftritt Zeit für die nach Mallorca gereisten Medienvertreter – und besticht mit seiner bodenständig-sympathischen Art, wie man sie auch aus dem Fernsehen kennt © Lisa Klugmayer/IPPEN.MEDIA 5 von 32 Die Ruhe vor dem Sturm: Bevor die „Schlagersterne“-Besucher den ersten Konzertabend genießen dürfen, wird in der Arena noch fleißig getüftelt, damit am Ende auch alles perfekt ist © Jonas Erbas/IPPEN.MEDIA 6 von 32 Dann geht es los: Den Abend eröffnet Andrea Kiewel im schicken Glitzerkleid und motiviert die Menge in bester „ZDF-Fernsehgarten“-Manier: „Wo sind die Frauen? Wo sind die Männer?“, heizt sie das Publikum an © nicepix.world/Imago 7 von 32 Den Anfang macht Ross Antony mit „Ich komm‘ zurück nach Amarillo“. Am Ende seines Auftritts stellt er dann auch noch live seine neue Single „Fieber“ vor © nicepix.world/Imago 8 von 32 Während Ross Antony für gute Laune sorgt, füllt sich Palmas Stierkampfarena nach und nach © Jonas Erbas/IPPEN.MEDIA 9 von 32 Wiedersehen macht Freude: Den Großteil der Stars, die an den beiden „Schlagersterne“-Tagen auf Mallorca auftreten, kennt Andrea Kiewel bereits bestens aus dem „ZDF-Fernsehgarten“ © Future Image/Imago

Bei den „Schlagersternen Mallorca“ begeisterten an zwei Tagen insgesamt 14 Schlagerstars, darunter Howard Carpendale, Giovanni Zarrella und Beatrice Egli – ein Fest für Fans und Musiker!

Palma – Mit Mallorca verbinden die meisten Deutschen eigentlich Partyschlager am Ballermann, doch im Coliseo Balear, der alten Stierkampfarena Palmas, stand am 10. und 11. Mai ein hochkarätig besetztes Spektakel an, dessen Gästeliste kaum Wünsche übrig ließ: Insgesamt 14 Top-Acts begeisterten bei den „Schlagersternen Mallorca“. Moderiert wurde das 2-Tage-Festival von niemand Geringerem als „ZDF-Fernsehgarten“-Liebling Andrea Kiewel, die Superstars wie Howard Carpendale, Giovanni Zarrella oder Beatrice Egli empfing.

Rubriklistenbild: © ThomasReiner.pro/Future Image/Imago