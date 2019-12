Andrea Berg mit gewagtem Kostüm: „Muss Andrea jetzt wirklich einen auf Helene machen?“

„Hat sie doch nicht nötig...“

Andrea Berg war am Freitag bei der RTL-Chartshow zu Gast. Dabei sorgte ihr Outfit für viel Aufregung. Eine andere Band sorgte jedoch für einen Shitstorm auf Twitter.

Andrea Berg trat am Freitag bei der „ultimativen Chartshow“ auf

Im Fokus der Fans stand jedoch ihr gewagtes Outfit

Auch die koreanische Band BTS sorgte für Aufregung

Das Jahr geht langsam zu Ende und es wird Zeit für den ein oder anderen Rückblick. Im TV sind die Rückblenden bereits seit Jahren Kult. Galileo hat sie, die heute-show hat sie und natürlich sendet auch RTL dieses Jahr wieder ihre beliebte „ultimative Chartshow“.

Am Freitag war es soweit. Oliver Geissen suchte mit zahlreichen Prominenten die beliebtesten Songs und besten Alben 2019: 25 Hits und 25 Alben. Mit von der Partie waren unter anderem die Ehrlich Brothers und die Pahde-Zwillinge - Geschwister-Power im Doppelpack auf der Coach, informiert RTL.

Doch auch auf der Bühne wurden zahlreiche Stars und Musikgrößen empfangen. Künstler, wie Andrea Berg, DJ Ötzi, Wincent Weiss oder Sarah Connor performten ihre erfolgreichen Hits aus dem Jahr 2019, berichtet Schlagerplanet. Allesamt Künstler, die dieses Jahr mit ihren Songs oder Alben echte Chart-Stürmer produziert haben. Sarah Connors Hit „Vincent“ dürfte wohl den meisten immer noch im Ohr sein und auch Andrea Berg erwischte mit ihrem Album „Mosaik“ genau den Geschmack ihrer Fans.

Andrea Berg: Fans interessieren sich nur für ihr Kostüm

Die Zuschauer auf Twitter schien die Musik der Schlagersängerin herzlich wenig zu interessieren. Viel mehr Aufmerksamkeit erhielt das Outfit von Andrea Berg, die vor Kurzem gegen Helene Fischer austeilte. Ein weiß-silbernes Kostüm mit eckigen, futuristischen Schulterpolstern und schillernden Aufnähern. Das erinnerte den ein oder anderen Zuschauer an eine andere Schlager-Legende.

Ihr Lieben, ich habe mich sehr gefreut, bei der Aufzeichnung der „Ultimativen Chartshow“ Best of 2019 bei #RTL dabei gewesen zu sein. Heute Abend um 20:15 Uhr heben wir gemeinsam ab - seid ihr dabei?! ✌ #andreaberg #mosaik #ultimativechartshow pic.twitter.com/HdMZSvyemY — Andrea Berg (@Andrea_Berg) December 13, 2019

„Muss bei dem spacigen Outfit von Helene Berg, ääh Andrea Fischer an 5th Element denken“, scherzte ein Nutzer. Ein anderer User beschwert sich: „Muss Andrea jetzt wirklich einen auf Helene machen?? Hat sie doch nicht nötig Mensch...“ Doch Helene Fischer ist nicht die einzige Assoziation der Zuschauer. Auch die Namen Ariana Grande und Mamma Mia fallen. Durchaus nachvollziehbar bei der Frisur und ihrem Outfit.

Die Koreanische Kpop-Band löst Shitstorm aus

Und dann gab es am Freitag-Abend noch einen zweiten Aufreger. BTS, die koreanische K-Pop-Band wurde wohl ebenfalls in der Chartshow erwähnt. Die Band erhält mit ihrer Musik auch in Deutschland immer mehr Aufmerksamkeit. Doch die Aussagen der Stars und Kommentatoren in der Show sorgten bei den Fans der Band für viel Aufregung. Auf Twitter beschwerten sich zahlreiche Nutzer über rassistische Kommentare und richteten eine gemeinsame Botschaft an RTL. Sie wollen sich über die Kommentare beschweren und der Sender solle lieber über die Musikrichtung aufklären. Nicht alle Fans seien unter 12, heißt es dort.

@RTLde „Wir bei RTL dulden keinen Rassismus und keine Diskriminierung(...)“ Ihr seid absolute Heuchler! Würdet ihr wirklich zu eurem Wort stehen, dann hättet ihr sowas gegenüber Bts wie bei der #chartshow nicht geduldet! — #protecttaehyung (@bighitbangpdnim) December 14, 2019

Andrea Berg sorgte mit dem gleichen Outfit bereits beim „Schlagerboom“ für Aufregung.

