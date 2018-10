Unter ihrem sexy Outfit versteckt Ana Ivanovic etwas, was auch Omis gerne tragen

„Hot stuff, Ms. Schweinsteiger“

Als Ex-Tennisstar fühlt sich Ana Ivanovic in sportlichen Klamotten am wohlsten. Doch jetzt überraschte die Ehefrau von Basti Schweinsteiger in einem sexy Outfit.

Chicago - Ex-Tennisprofi Ana Ivanovic (30) kennt man in Sportklamotten auf dem Tennisplatz, doch auch nach ihrem Karriereende vor zwei Jahren stehen für die Frau von Bastian Schweinsteiger (34) Sport und Fitness ganz oben. Auf ihrem Instagram-Account lässt sie alle regelmäßig teilhaben an ihrem Leben - meistens zeigt sie sich in Sportklamotten oder anderen Casual-Outfits. Umso erstaunter und erfreuter waren jetzt ihre Fans über ein Foto von Ana, auf dem sie sich in einem sehr sexy Outfit präsentiert.

Die Serbin präsentiert sich in einem extrem kurzen schwarz-grün gestreiften Minikleid vor einem großen Spiegel. Zum Kleid trägt sie schwarze Seidenstrumpfhose und schwarze Ankle-Boots. Und in diesen Boots versteckt sie etwas, wie sie mit einem frechen Grinsen verrät. „Just a regular tuesday night. And I made sure to wear socks this time.“ Auf Deutsch: Nur ein gewöhnlicher Dienstagabend. Und ich trage dieses Mal Socken.

Sexy Outfit, warme dicke Socken. Den Fans gefällt es: „Gut, sonst werden die Füße kalt“, kommentiert ein Fan trocken. „Hahaha, die Socken-Story ist lustig“, amüsiert sich ein anderer. Die meisten Follower erfreuen sich aber einfach nur an dem ungewohnt freizügigen Look. „Hot Stuff, Ms Schweinsteiger“, schreibt einer. „Looking great, Ana“, lobt ein anderer.Und das, obwohl Ana gerade erst Mama geworden ist. Doch hinter der Figur der Sportlerin steckt viel Arbeit, wie ein weiteres Instagram-Foto zeigt.

Video: Ana Ivanovic zeigt ihren Traumbody

