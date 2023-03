Amira Pocher wegen Kindern in Rage: Erziehungs-Krieg wegen Eiskunstlaufstar Tanja Szewczenko?

Gefährliches Sharenting

Amira Pocher platzt der Kragen. Die Moderatorin kann es nicht fassen, wie viele Eltern ihre Kinder im Netz vermarkten. Teilt sie damit gegen Instagram-Mutter Tanja Szewczenko aus?

Köln – Amira Pocher (30) ist selbst Mutter. Mit Ehemann Oliver hat sie zwei 2019 und 2020 geborene Söhne. Über die beiden jüngsten Roger-Sprösse ist in der Öffentlichkeit jedoch kaum etwas bekannt, sogar die Namen ihrer Söhne halten die Moderatorin und der Comedian streng geheim. Umso mehr regt es Amira Pocher auf, wenn andere Eltern ihre Kinder in den sozialen Netzwerken präsentieren.

Amira und Oliver Pocher kämpfen für die Persönlichkeitsrechte von Kindern

Schon seit Jahren setzen sich Oliver, der mit Exfrau Sandy Meyer-Wölden noch drei weitere Kinder hat, und Amira für die Rechte von Kindern im Netz ein. Dass Eltern ihren Nachwuchs bei Instagram, Facebook und Co. unzensiert zeigen – ein absolutes No-Go für die beiden. Als Amira kürzlich sogar auf ein Instagram-Profil stößt, dessen Content sich ausschließlich um ein kleines Kind dreht, platzt der 30-Jährigen der Kragen.

„Ich kann einfach nicht meinen Mund halten“, erklärt sie ihren über 946.000 Instagram-Followern sichtlich in Rage. „Ich muss was sagen. Ich bin die Dummheit, die Naivität und den Egoismus dieser Eltern wirklich leid, aber ich bin es nicht leid, darüber zu sprechen“, so Amira Pocher weiter.

Regt sich Amira Pocher über Instagram-Mama Tanja Szewczenko auf?

„Wie kann es sein, auch von Instagram, dass Babys oder Kleinkinder Instagram-Accounts haben dürfen? Geführt von den Eltern... Warum ist das erlaubt? Es ist einfach zum Kotzen und ich rege mich darüber so auf, weil mir die Kinder leidtun,“ echauffiert sich die gebürtige Österreicherin. Welche Accounts sie konkret meint, verrät Amira zwar nicht, doch die Annahme liegt nahe, dass sie sich u.a. auf Tanja Szewczenko (45) bezieht.

Die ehemalige Eiskunstläuferin hat kein Problem damit, ihre drei Kinder im Netz zu präsentieren. Vor allem der Alltag der Zwillinge Leo und Luis (2) wird ausgiebig von der Kamera begleitet. Auf Tanja Szewczenkos Instagram-Profil finden sich unzählige Fotos ihrer Kinder, sei es beim Essen, beim Spielen, am Strand - Privatsphäre der Kleinkinder? Fehlanzeige! Als einer ihrer Söhne neulich ausbüchste und Mutter Tanja in Panik geriet, wurde auch das auf Instagram geteilt.

Gefahren des „Sharentings“ Das Posten von Kinderfotos oder gar Videos im Netz ist viel schlimmer als viele Eltern glauben. Die Eltern meinen es natürlich nur gut, wenn sie Schnappschüsse ihres Nachwuchses in den sozielen Medien posten. Doch das sogenannte „Sharenting“ (englisch „to share“= teilen und „parenting“= erziehen) ist gefährlich. Abgesehen davon, dass auch Kinder ein Recht auf Privatsphäre haben, können die Bilder auch in falsche Hände geraten. Ein Missbrauch durch Stalker oder Pädophile ist nicht ausgeschlossen. Einmal im Netz gibt es keine Kontrolle mehr darüber, was mit den Fotos oder Videos passiert. (Quelle: utopia.de)

Auch wenn Amira Pocher Tanja nicht beim Namen nennt - es ist klar, dass deren Umgang mit ihren Kindern die Moderatorin total wütend macht. „Mütter, die ihre Kinder krank, in Windeln, beim Spielen oder Schlafen dem Publikum zum Fraß vorwerfen: Denkt ihr eigentlich auch mal nach? Sorry, da hab ich null Verständnis für. Null!“, regt sich die „Prominent!“-Moderatorin auf.

Wenn auch nicht auf Instagram - auch Amira Pocher kann sich nicht von ihren beiden Söhnen losreißen. Wie sie nun verrät, kann sie die beiden Jungs überhaupt nicht alleine lassen. Verwendete Quellen: instagram.com/amirapocher; instagram.com/tanjaszewczenko; utopia.de

