Alles wegen der Liebe: Prinz Harry verzichtet wegen Meghan auf nervige Gewohnheit

Die Liebe zu seiner Meghan muss groß sein. Denn künftig will Prinz Harry sogar auf ein ganz bestimmtes Laster verzichten - was dem Prinzen wohl nicht leicht fallen wird.

London - Total verliebt schaut Prinz Harry seiner Meghan Markle in die Augen. Erst kürzlich gaben die beiden öffentlich ihre Verlobung bekannt. Die nächste Royal-Hochzeit steht also bevor. Dass beide total ineinander verschossen sind, merkt man schnell. Prinz Harry geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter: In Zukunft möchte er Meghan zuliebe auf ein ganz bestimmtes Laster verzichten.

Prinz Harry mag es ausgelassen

Dass es Harry auch mal ausgelassen mag, ist allseits bekannt. Auch hält er sich nicht unbedingt immer an die royale Etikette. So erklärtdie Daily Mail, dass der Prinz bei Dinner-Partys auch ab und an zur Klimmstange greift. Doch Meghan stört sich daran, dass ihr zukünftiger Mann Gelegenheitsraucher ist und sich auch mal am Fenster ein paar Züge gönnt. Damit soll jetzt Schluss sein: Prinz Harry hat seiner Meghan versprochen ab sofort mit dem Rauchen aufzuhören. Das dürfte ihm nicht leicht fallen - doch was tut man nicht alles für die Liebe? Prinz Harry ist wohl also auch noch ein Prinz Charming.

