Er spielte in „James Bond“ und „Erin Brokovich“:  Film-Legende Albert Finney tot

Durch seine Rolle als Detektiv Hercule Poirot in „Mord im Orient-Express“ wurde er berühmt. Nun starb die britische Filmlegende Albert Finney am Donnerstag im Alter von 82 Jahren.

London - Er war einer der erfolgreichsten britischen Schauspieler aller Zeiten, verkörperte Rollen in Filmen wie „James Bond“ oder „Erin Brokovich“. Nun ist Albert Finney im Alter von 82 Jahren am Donnerstag gestorben. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung The Telegraph, die sich auf eine Mitteilung der Familie Finneys beruft.

Er spielte in „James Bond: Skyfall“ - Nun ist Albert Finney tot

Nachdem er sich als Theaterschauspieler einen Namen machte, etablierte sich Albert Finney in den 1960er Jahren als Schauspieler in zahlreichen Hollywood-Produktionen. Der Brite spielte neben Weltstar Audrey Hepburn in „Zwei auf gleichem Weg“, wenig später folgte die Hauptrolle in „Mord im Orient-Express“. Für diese Rolle, in der er den schrulligen Detektiv Hercule Poirot verkörperte, wurde er 1975 sogar für einen Oscar nominiert.

+ Albert Finney wurde fünf Mal für einen Oscar nominiert, doch eine Auszeichnung blieb ihm verwährt. © dpa / Sean Dempsey

Viele weitere Filme, Nominierungen und Auszeichnungen folgten. Doch der Oscar blieb ihm auch 2001 als bester Nebendarsteller in „Erin Brokovich“ verwährt. Seine letzte große Kino-Rolle spielte er 2012 als Wildhüter in „James Bond 007: Skyfall“. Kurz danach gab er bekannt, dass er an Nierenkrebs erkrankt sei. Nun ist der Brite tot. „Albert Finney, 82, starb friedlich und nach kurzer Krankheit im Kreise seiner Liebsten“, ließ seine Familie mitteilen, so der Telegraph.

Albert Finney ist tot - Fans trauern

Unter dem Hashtag „AlbertFinney“ trauern nun die Fans des Schauspielers in den sozialen Netzwerken. „So traurig. Er bleibt mir definitiv als großer Schauspieler in Erinnerung“, „Ruhe in Frieden, er war einfach großartig“ und „Er war einer der Besten“, schreiben Instagram-User. Auch die in Großbritannien beliebte Seite „All on the Board“ gedenkt dem Schauspieler. Sie postete ein Foto einer Tafel, auf der steht: „Ruhe in Frieden Albert Finney, einer der größten Schauspieler aller Zeiten. Du hast uns so viele magische und erinnerungswürdige Momente im Kino beschert.“

