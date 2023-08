Seit 17 Jahren verheiratet: Diese Frau gibt „Höhle der Löwen“-Star Frank Thelen Halt

Sie „hat die Hosen an“

Frank Thelen ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Privat steht ihm seine Ehefrau Nathalie bei. Zu Hause habe die Kieferorthopädin das Sagen, wie der Investor nun bekannt gibt.

Bonn – In der Erfolgsshow „Die Höhle der Löwen“ wirkte Unternehmer Frank Thelen (47) von 2014 bis 2020 als Investor mit. Während dieser Zeit investierte er in 14 Start-ups, mal mit mehr, mal mit weniger großem Erfolg. Nach seinem Exit aus der TV-Sendung war jedoch nicht Schluss mit der Arbeit – er investiert nun verstärkt in Technologie-Unternehmen und gibt in den sozialen Medien Karriere-Tipps. Doch besonders auf Instagram gibt der 47-Jährige auch immer wieder Einblicke in sein Privatleben. In regelmäßigen Abständen teilt er Aufnahmen mit seiner Ehefrau Nathalie Thelen-Sattler.

Frank Thelen ist privat „kein guter CEO“

Seit über einem Jahrzehnt ist er mit der Kieferorthopäden zusammen, mittlerweile sogar verheiratet. Und noch immer arbeiten die beiden an ihrer Ehe, wollen gemeinsam Konflikte vorbeugen. „Wir nehmen unsere Ehe sehr ernst und wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir es nicht schaffen. Nur dann setzt du dich mit schwierigen Problemen auseinander“, sagt Thelen im Interview mit der aktuellen Magazin-Ausgabe der „Bunte“.

Wenn er von seinem stressigen Job heimkomme, habe er meist noch „5.000 Gedanken im Kopf“. Es falle ihm schwer, sich dann von seiner Arbeit zu distanzieren und abzuschalten. „Wenn ich zu Hause geistig nicht anwesend bin, muss Nathalie das ansprechen“, erklärt Thelen. In seinem Privatleben sei er „kein guter CEO“. Das Kommando habe er deshalb an Nathalie übergeben: „Nathalie hat die Hosen an – und das ist gut so.“

Der Ehe-Alltag sei heute ganz anders als vor vielen Jahren, als sich die beiden kennengelernt haben. Damals war der Business-Mann noch nicht „berühmt oder vernetzt“. Jetzt würden sie häufig Partys und Veranstaltungen auf der ganzen Welt besuchen. Ihr Terminkalender sei deshalb „oft eng getaktet“. Deshalb gebe es für Thelen nur zwei Dinge im Leben: der Job und Nathalie. Auf Golfausflüge oder Männerabende verzichte er angeblich.

Frank Thelen ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Privat steht ihm seine Ehefrau Nathalie bei. Zu Hause habe die Kieferorthopädin das Sagen, wie der Investor nun bekannt gibt.

Verwendete Quellen: Instagram, Bunte

