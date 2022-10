Seltenes Paarvideo: Völlig genervte Sarah Connor bricht Aufnahme mit ihrem Ehemann ab

Popstar wirft das Handtuch

Sarah Connor will‘s wissen: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Florian Fischer stellte sich die Popsängerin einer viralen Internet-Challenge. Doch das seltene Paarvideo zeigt, dass es diese ganz schön in sich hat.

Berlin – Ihr Privatleben hält Sarah Connor (42) meist unter Verschluss, doch für eine virale TikTok-Challenge holte die Popsängerin nun ihren Ehemann Florian Fischer (48) ausnahmsweise vor die Smartphonekamera. Das seit 2017 verheiratete Paar stellte sich im heimischen Schlafzimmer der derzeit beliebten Towel Challenge – und scheiterte dabei sang- und klanglos.

Nachdem Sarah Connor jüngst einen privaten Moment mit ihrem Ehemann bei Instagram geteilt hatte, gab‘s das Ehepaar nun auf TikTok auch in Bewegtbildern zu bewundern: Dort versuchten sich die Popsängerin und ihr Liebster an der Towel Challenge. Bei dieser halten zwei Partner jeweils ein Handtuch an dessen beiden Enden so, dass diese sich miteinander verheddern. Anschließend gilt es, sich mit etwas Geschicklichkeit und Logik aus dem Gewirr zu lösen.

+ Sarah Connor wirft das Handtuch – und zwar auch wortwörtlich: Mit ihrem Ehemann Florian Fischer versuchte sich die Popsängerin bei TikTok an der Towel Challenge und brach diese schließlich ab, nachdem sie das Rätsel nicht lösen konnte (Fotomontage) © Screenshot/TikTok/Sarah Connor

Unter Anleitung einer ihrer Töchter, die das Geschehen lachend aus dem Off kommentiert, tun Sarah Connor und Florian Fischer ihr Möglichstes, die schwierige Challenge zu lösen. An dieser sind bereits vor ihnen etliche Internetnutzer gescheitert. „Hat das schon mal jemand geschafft?“, erkundigt sich die 42-Jährige, während sie und ihr Ehemann über anderthalb Minuten mit dem Handtuchknoten ringen – doch vergebens!

Ice Bucket Challenge, Bird Box Challenge und Co. – der Hype um die Online-Challenges: Seitdem sich dank Facebook, Instagram, YouTube, TikTok und Co. besonders Kurzvideos einer immer größeren Beliebtheit erfreuen, gibt es auch regelmäßig neue Internet-Challenges; also Aufgaben, die man zu Hause selbst nachmachen kann. Für viel Aufsehen sorgte im Sommer 2014 die ALS Ice Bucket Challenge: Diese sollte auf die Nervenkrankheit ALS aufmerksam machen, indem sich Challenge-Teilnehmer einen mit Eiswasser befüllten Eimer über den Kopf schütteten und anschließend andere Personen nominierten, ihnen dies gleichzutun. Experten warnen jedoch auch immer wieder vor bestimmten Challenges. So ging von der Bird Box Challenge, die sich auf den gleichnamigen Netflix-Film bezog, eine erhebliche Unfallgefahr aus, da man bei dieser mit verbundenen Augen durch seine Umgebung laufen sollte.

Sarah Connor scheitert an kniffliger Internet-Challenge – „Das kann gar nicht sein!“

„Ich habe eine Idee!“, kommt es Sarah Connor plötzlich und tatsächlich sieht ihr Versuch zunächst vielversprechend aus. Doch als auch dieser Ansatz nicht gelingen will, reicht es der Ex von Dschungelkönig Marc Terenzi (44): „Das geht nicht! Wie soll das denn gehen? Das ist wie zwei Ringe, die ineinander sind“, schimpft die 42-Jährige genervt – und wirft dann im wahrsten Sinne des Wortes das Handtuch: „Das kann gar nicht sein!“

„Perfekt, du hast es“, ruft ihr Florian Fischer noch scherzend hinterher, doch die Challenge ist gescheitert. Von ihren Fans möchte die Popsängerin indes wissen, ob einer von ihnen das Rätsel bereits gelöst hat. Und siehe da: „Wir hatten es innerhalb von zwei Minuten“, verrät ein TikTok-Nutzer in den Kommentaren. Ob die „Vincent“-Interpretin bald noch einen Versuch wagt? In einer dafür bestens geeigneten Show soll die 42-Jährige demnächst sogar auftreten: Weil sie ihr Albumrelease nach vorne verlegte, gilt Sarah Connor als heiße Kandidatin für die kommende „Wetten, dass..?“-Show. Verwendete Quellen: tiktok.com/@sarahconnor

