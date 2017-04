Wofür ist das kleine Loch neben der iPhone-Kamera?

Es ist nicht der Blitz

München - Haben Sie sich das nicht auch schon mal gefragt? Was ist eigentlich dieses kleine schwarze Loch neben der Linse der iPhone-Kamera?

Diejenigen, die ein iPhone besitzen, haben sich diese Frage vielleicht schon öfter gestellt. Aber wer erkundigt tatsächlich danach? Kaum jemand. Deshalb verraten wir Ihnen was es mit dem kleinen schwarzen Loch an der Rückseite des iPhones auf sich hat.

Zwischen der Kameralinse und dem Blitz ist beim iPhone ein kleines schwarzes Loch zu finden. Dabei handelt es sich um ein zusätzliches Mikrofon, das unter anderem für die Rauschunterdrückung zuständig ist, wie Apple erklärt.

Außerdem soll es helfen die Geräusche aus einem weiteren Blickwinkel einzufangen, um so eine bessere Audioqualität zu bekommen. Das iPhone hat somit insgesamt drei Mikrofone. Ein unteres Mikrofon neben dem Kopfhörer-Zugang, eines am oberen Display-Rand auf der Vorderseite des iPhones und das besagte hintere Mikrofon zwischen Kamera und Blitz.

