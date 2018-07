Neue Funktion bei WhatsApp: Von dieser Änderung können alle profitieren

Schutz vor Betrügern

+ © dpa / Silas Stein Whatsapp will seine Nutzer künftig besser vor Betrügern schützen. © dpa / Silas Stein

Nervige Gewinnspiele, Kettenbriefe - immer wieder werden WhatsApp-Nachrichten verschickt, die so viele Daten wie möglich von den Nutzern sammeln sollen. Damit könnte es jetzt bald vorbei sein.

Köln - Steckt noch in der Testphase, klingt aber vielversprechend: WhatsApp probiert eine Schutzfunktion aus, die vor den schädlichen Links in nervigen Kettenbriefen warnen soll, wie der Blog wabetainfo.com berichtet. Die Funktion soll alle gesendeten und empfangenen Links prüfen. Wird ein schädlicher Link erkannt, blendet WhatsApp den Angaben zufolge bei Sender und Empfänger einen Warnhinweis ein. Klickt der Nutzer den Link dennoch an, folge ein weiterer, ausführlicherer Warnhinweis.

In diesem soll dann auch eine Begründung angeführt werden, warum der Link unsicher scheint. Noch gibt‘s die Kettenbrief-Feuerwehr nur in der Beta-Version. Sobald sie funktioniert, soll sie allen Nutzern zur Verfügung stehen. Auch ein weiteres geplantes Feature wird viele freuen.

Ebenfalls interessant: Whatsapp gibt Nutzern mehr Zeit zum Löschen