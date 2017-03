Kostenlose App für Bahnpendler gegen Warte-Frust 

„Streckenagent“ jetzt überregional

+ © dpa Hat der Zug mal wieder Verspätung? Die Bahn informiert per App. © dpa

Baustellen, Langsamfahrstrecken, Zugausfälle - um davon nicht böse überrascht zu werden, können Pendler und Bahnfahrer regional schon seit einiger Zeit auf den Streckenmanager der Bahn zurückgreifen. Nun gibt es den Service auch deutschlandweit.

Seit einigen Monaten sind bei der Deutschen Bahn im regionalen Pilotprojekt in Bayern und Nordrhein-Westfalen sogenannte "Streckenagenten" dabei, Verspätungen aufzuspüren und an die Reisenden weiterzugeben. Dieser Service wurde nun auf das ganze Land ausgeweitet.

Die „Streckenagenten“ sind Mitarbeiter der deutschen Bahn, die Fahrgäste mit der gleichnamigen App per Push-Nachricht über verspätete Züge informieren. Sie geben die Daten für diese Push-Meldungen persönlich ein und verschicken diese. Bei dem kostenlosen Service entscheidet der App-Nutzer individuell, über welche Störungen und Verbindungen er informiert werden will. Man kann hierfür Strecke, Tage und Uhrzeit eingeben und hat so an Tagen, an denen man nicht mit dem Zug fährt, seine Ruhe. Die App hält den Reisenden frühzeitig auf dem Laufenden und schickt Alternativrouten, sollte es mal gar nicht weiter gehen.

Bisher gab es den Service nur für Bayern und Nordrhein-Westfalen. In München beispielsweise konnten sich die Fahrgäste bereits über alle S-Bahnlinien der Stadt informieren lassen, wie Merkur.de berichtete.

Die Streckenagenten-App könne Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet installieren - fürs iPhone hier entlang, für Android hier. Oder Sie folgen dem Streckenagent auf Twitter.