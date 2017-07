Nachtmodus: WhatsApp-Update bringt neue Funktion mit sich

Hilfreiches Update

Der Messenger-Dienst WhatsApp hat die ein oder andere sehr nützliche Funktion, fernab vom Nachrichten versenden. So auch die Kamera-Funktion. Und genau diese kann jetzt was Neues!

Es vergeht kaum ein Monat, in dem WhatsApp seine User nicht mit einer neuen Funktionen überrascht. Smartphone-Besitzer, die sich besonders viel auf WhatsApp herumtreiben, dürften beispielsweise die Kamera-Funktion der App lieben, denn die bringt so eine einige Vorteile mit sich: Um die schönsten Momente bildlich festzuhalten muss man Dank dieser Funktion nämlich nicht einmal mehr die App verlassen. Außerdem kann man man in die Bilder sofort an seine Freunde und Bekannte senden. Wie praktisch! Und eben weil diese Funktion auf WhatsApp bei den Usern so beliebt ist, hat sie nun auch ein Update bekommen, welches besonders die Nachtschwärmer unter den WhatsApp-Nutzern freuen dürfte.

Neuerdings gibt es in der Kamera-Funktion bei WhatsApp nämlich einen Nachtmodus. Diese neue Funktion bewirkt, dass man Details und Umrisse im Dunklen besser fotografieren kann. WhatsApp erkennt außerdem automatisch, wenn es zu dunkel ist. Erst dann können Sie den Nachtmodus aktivieren. Sollte das der Fall sein, erscheint rechts oben ein Halbmond-Symbol (direkt neben dem Blitz-Symbol). Einfach drauf klicken und schon haben Sie den Nachtmodus aktiviert.

Leider dürfen sich bislang nur iPhone-Nutzer über dieses Update freuen. Android-User müssen für scharfe Bilder im Dunkeln vorerst am Besten auf die Kamera-Funktion des Smartphones zurückgreifen.

mpa