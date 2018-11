Sky Go: Nichts funktioniert - Kunden sind stinksauer

„Ihr seid doch echt unfähig!“

Eigentlich wollte Pay-TV-Sender Sky die Nutzung von Sky Go vereinfachen. Die Umstellung lief aber alles andere als gut - Shitstorm inklusive.

Unterföhring - Seit Mittwochabend gucken die Sky-Kunden dumm in die Röhre - oder auf ihre mobilen Geräte. Bei Sky Go scheint es seitdem massive Probleme zu geben, wie Tag24 berichtete.

Der Bezahl-Sender hatte in den vergangenen Wochen die Umstellung von der Browserfunktion von Sky Go auf eine App immer wieder angekündigt. Auf die Idee, die Funktion aber erst abzuschalten, nachdem die App reibungslos läuft, ist wohl niemand gekommen. Das rächt sich nun.

Sky Go mit zahlreichen Problemen

Die Kunden, die für den Dienst immerhin zahlen, machen ihrem Ärger vor allem auf Twitter Luft:

@SkyDeutschland was soll der Mist mit dieser neuen App? Nichts läuft mehr. Ich bezahl doch nicht jeden Monat Geld um Pixel zählen zu dürfen!!! #skygo #FCBAEK pic.twitter.com/8jgZ2BPdnq — Jonas Klingelhöfer (@JonasKlingelhf2) 7. November 2018

Während einige Probleme mit dem Ton, unscharfen oder ruckelnden Bildern haben, funktioniert bei anderen die App gar nicht.

Sofern es denn gelingt, die App runterzuladen.

Danke Sky, dass ich mir jetzt auf meinem Macbook eine sinnlose App runterladen muss, um Sky go zu nutzen, leider hab ich aber (aus Gründen) keine aktuelle Betriebssystemversion, also kann ich das jetzt vergessen - Danke für nix — Thomas Streif (@streifi82) 6. November 2018

Der Bezahl-Sender hätte lieber auf eine längere Testphase setzen sollen.

FCB vs. BVB - Geht der Shitstorm weiter?

Vor allem Fußballfans schimpften im Netz, als beispielsweise der FC Bayern München gegen AEK Athen in der Champions League spielte. Interessant wird es daher auch am Samstag, wenn der FC Bayern München bei Borussia Dortmund das Spitzenspiel der Bundesliga bestreitet. Falls Sky Go bis dahin nicht reibungslos funktionieren sollte, dürfte der Ärger der Kunden noch stärker anwachsen. Auf der sicheren Seite sind sie aber mit dem Live-Ticker auf tz.de*. Dort gibt es alles wichtigen Infos zum Spiel in Echtzeit - und ohne Sky Go.

