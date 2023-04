Atemberaubende Aufnahme von Uranus – Weltraumteleskop enthüllt Ringe des Eisgiganten

„James Webb“-Teleskop fotografiert

Das „James Webb“-Weltraumteleskop lichtet den Planeten Uranus ab – das scharfe Auge im Weltall zeigt Dinge, die bisher kaum jemand sehen konnte.

Baltimore – Nachdem das „James Webb“-Weltraumteleskop (JWST) im vergangenen Jahr den Planeten Neptun in seiner vollen Pracht abgelichtet hat, ist nun der nächste Eisriese an der Reihe: Uranus. Die Aufnahme, die vom JWST-Team veröffentlicht wurde, zeigt den Planeten inklusive zwei seiner feinen Staubringe, die nach Nasa-Angaben bisher nur von zwei Instrumenten aufgenommen werden konnten: Der „Voyager 2“-Raumsonde, die 1986 an Uranus vorbeiflog und dem „Keck“-Observatorium auf Hawaii.

Die 37 Jahre alten „Voyager 2“-Aufnahmen zeigten den Uranus noch als grün-blauen Ball ohne weitere Merkmale – das scharfe Auge des „James Webb“-Teleskops dagegen zeigt mehr Details. Auf dem neu veröffentlichten Bild sind die zahlreichen Ringe zu sehen, die den Uranus umgeben sowie auch hellere Merkmale in der Atmosphäre des Planeten.

„James Webb“-Weltraumteleskop macht detaillierte Aufnahme von Uranus

Unter anderem kann man die Polkappe am Nordpol des Uranus erkennen, bei der die Forschung ein mysteriöses Phänomen beobachtet hat: Sie scheint immer dann aufzutauchen, wenn der Pol im Sommer dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Im Herbst verschwindet sie wieder. Die JWST-Daten sollen der Forschung helfen, dieses Phänomen zu entschlüsseln.

+ Der Eisgigant Uranus mit seinen Ringen, aufgenommen vom „James Webb“-Weltraumteleskop am 6. Februar 2023. © NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI)

Auf der Aufnahme sind sogar zwei Wolken zu sehen. Die Forschung geht davon aus, dass sie im Zusammenhang mit Stürmen auf dem Eisgiganten stehen. Neben dem Planeten selbst sind auch elf seiner 13 Ringe auf dem Bild zu erkennen. Einige der Ringe erscheinen so hell und sind so nah bei einander, dass sie zu einem großen Ring zu verschwimmen scheinen. Uranus hat neun Hauptringe, zwei der sichtbaren Ringe sind feine Staubringe, die erst durch den Vorbeiflug von „Voyager 2“ im Jahr 1986 entdeckt wurden.

Uranus hat insgesamt 27 bekannte Monde, von denen sechs Stück (Ariel, Puck, Miranda, Umbriel, Titania und Oberon) in der Weitwinkelaufnahme des Planeten zu sehen sind.

Merkwürdiger Eisriese Uranus im JWST-Porträt

Uranus ist ein einzigartiger Planet im Sonnensystem: Er rotiert auf der Seite – etwa im 90-Grad-Winkel zur Ebene seiner Umlaufbahn. Dadurch entstehen auf dem Eisgiganten extreme Jahreszeiten: Jeder Pol des Planeten liegt mehrere Jahre lang in dauerhaftem Sonnenlicht, gefolgt von gleich vielen Jahren in kompletter Dunkelheit. Insgesamt benötigt Uranus 84 Jahre, um die Sonne einmal zu umkreisen. Derzeit ist auf dem Nordpol des Uranus, der auf der Aufnahme zu sehen ist, später Frühling. Im Jahr 2028 wird dort Sommer sein – während es am Südpol des Planeten derzeit dauerhaft dunkel ist.

In einer Mitteilung zu der Uranus-Aufnahme betont die Nasa, das Bild sei nur eine 12-minütige Belichtung des Planeten, bei der nur zwei Filter benutzt worden seien. „Es ist nur die Spitze des Eisbergs dessen, was ‚Webb‘ tun kann, wenn es diesen mysteriösen Planeten beobachtet“, heißt es.

Astronomie wünscht sich Forschungsmission zum Planeten Uranus

Tatsächlich ist anzunehmen, dass die US-Raumfahrtorganisation Nasa den Uranus noch öfter beobachten wird – schließlich steht der Planet weit oben auf einer „Wunschliste der Astronomie“, die von Fachleuten erstellt wurde. Uranus soll in den kommenden Jahren von einer eigenen Raumfahrtmission besucht werden, so der einhellige Wunsch der Forschung. Kein Wunder: In Uranus scheinen noch so einige Rätsel zu stecken, wie erst kürzlich ein Forschungsteam feststellte. (tab)