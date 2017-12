Neue WhatsApp-Funktion: Was künftig passiert, wenn Sie das Handy schütteln

Neue Features in Beta-Version

+ © dpa WhatsApp will demnächst wieder neue Funktionen ausspielen. © dpa

Klingt im ersten Moment seltsam, das neue Feature, das eine Beta-Version von WhatsApp ankündigt: User sollen künftig eine neue Funktion nutzen können, wenn sie ihr Handy schütteln.

Eine neue Beta-Version des beliebten Messengers WhatsApp verspricht eine neue Funktion, die im ersten Moment abenteuerlich klingt: User sollen Ihr Handy schütteln und damit einfach wie nie Hilfe erhalten.

Der Blog WABetaInfo, der regelmäßig über neue und geplante Features bei WhatsApp berichtet, hat in der Vorabversion 2.17.438 das entsprechende Feature entdeckt.

Das soll die Schüttelfunktion bringen

WhatsApp beta for Android 2.17.434, 2.17.436 and 2.17.437: what's new?

Invite via link and unblock shortcuts, shake to report feature, groups improvements and new info about group (video!) calls! https://t.co/1sHR4uGQaz — WABetaInfo (@WABetaInfo) 7. Dezember 2017

„Shake to report“ heißt es in der Mitteilung. Tritt während eines Chats ein Fehler auf, reicht es, sein Handy zu schütteln und es öffnet sich automatisch der Support-Bereich, mit dessen Hilfe man WhatsApp kontaktieren kann. Laut chip.de öffnet sich dann ein „Kontaktiere uns“-Fenster, mit dem die generierte Fehlermeldung an WhatsApp geschickt werden kann. Aktiviert ist diese Funktion laut WABetaInfo im Moment allerdings noch nicht.

Gruppenchats geplant

Eine weitere Funktion dürfte für viele Nutzer interessant sein. Künftig sollen via WhatsApp auch Gruppentelefonate mit bis zu drei Teilnehmern möglich sein. „We found today other new hidden Android references that confirms that also group video calls will be supported...“, heißt es auf wabetainfo.com. Auch Videochats sollen mit dieser Funktion in Gruppen möglich sein.

The 2.17.70 iOS update has very hidden references to group calls!

Before it was an internal news, now it's all confirmed

For example, WhatsApp 2.17.70 sends a request to the server to ask if the user you are calling is in another group call! — WABetaInfo (@WABetaInfo) 21. Oktober 2017

Branchenkenner sehen vor allem für Unternehmen Vorteile der neuen Funktionen. Der Messenger arbeitet verstärkt an der Einführung einer Business-Version, mit der Firmen und Kunden via WhatsApp in Kontakt stehen.

Selbst WhatsApp-Beta-Tester werden

Beta-Versionen von WhattsApp gibt es am einfachsten für Android-Nutzer. Zum Tester können Nutzer ganz einfach werden, indem sie sich bei der WhatsApp-Seite bei Google Play als Tester anmelden.

va