Neuartiges Coronavirus: Symptome, Inkubationszeit und Schutzmaßnahmen - das ist bekannt 

Das Coronavirus, das offenbar Ende 2019 zuerst in der chinesischen Millionenstadt Wuhan ausgebrochen ist und sich von dort weiterverbreitet, ist seit Anfang 2020 ein immer größeres Thema (Newsticker zum Coronavirus). Was hat es mit dem neuen Virus auf sich? Ein Überblick.

Was ist das Coronavirus?

Coronaviren sind nicht neu: Sie wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) erstmals Mitte der 1960er Jahre identifiziert. Sie wurden so benannt, weil sie von zackenartigen Strukturen umgeben sind, die einer Krone ähneln. Das Coronavirus kann Menschen und verschiedene Tiere infizieren. Beim Menschen verursacht es verschiedene Krankheiten – von ungefährlichen Erkältungen bis hin zu potenziell tödlich verlaufenden Krankheiten wie MERS (Middle East Respiratory Syndrome) und SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Wie das RKI schreibt, waren durch Coronaviren verursachte Krankheiten wie MERS und SARS in der Vergangenheit weniger leicht übertragbar als die Grippe, aber sie haben zu großen Ausbrüchen geführt. Das neuartige Coronavirus, das in China ausgebrochen ist, heißt offiziell 2019-nCoV.

Wie wird das Coronavirus übertragen?

Das neuartige Coronavirus wurde offenbar auf einem Markt von Tieren auf Menschen übertragen. Doch das Coronavirus ist auch von Mensch zu Mensch übertragbar, was man unter anderem daran erkennt, dass Mitarbeiter des Gesundheitswesens sich infiziert haben, als sie Patienten behandelten. Wie genau das Virus übertragen wird, dazu fehlen bisher genaue Informationen, so das RKI. Gewöhnlich werden Coronaviren durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion übertragen. Es gibt mittlerweile auch einzelne Fälle, in denen sich Personen bei Patienten angesteckt haben, die offenbar noch keine Symptome hatten.

Welche Symptome bringt das Coronavirus mit sich?

Während gewöhnliche Coronaviren meist Symptome einer milden Erkältung mit Husten und Schnupfen mit sich bringen, können bestimmte Coronaviren schwere Infektionen der unteren Atemwege und Lungenentzündungen verursachen. Wie das RKI berichtet, scheint das neue Coronavirus einen schwereren Verlauf der Erkrankung zu verursachen. Gestorben sind am neuartigen Coronavirus den Angaben zufolge bisher vor allem Patienten, die bereits schere Grunderkrankungen hatten.

Symptome des Coronavirus:

Fieber

Husten

Atemnot

Muskelschmerzen

Müdigkeit

seltenere Symptome: Auswurf, Kopfschmerzen, Bluthusten, Durchfall

Wie verläuft eine Erkrankung mit dem Coronavirus?

Der Verlauf der Erkrankung mit dem Coronavirus ist abhängig vom Alter des Patienten und dessen weiteren Erkrankungen. Schwerere Verläufe und Komplikationen wurden bisher überwiegend bei älteren Personen mit Vorerkrankungen beobachtet. Bei jüngeren, gesunden Personen ist der Verlauf milder, Bei Kindern und Jugendlichen sind Infektionen bisher selten.

Wie ansteckend ist das Coronavirus?

Wie ansteckend das neu entdeckte Coronavirus ist, lässt sich noch nicht genau beurteilen. Chinesische Forscher gehen davon aus, dass ein Infizierter durchschnittlich 1,4 bis 2,5 Menschen ansteckt - ähnlich wie Sars. Die Übertragungsrate hängt allerdings von sehr vielen Faktoren ab.

Wie kann man sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen?

Da Coronaviren durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion übertragen werden, empfiehlt das Robert-Koch-Institut folgende Maßnahmen gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus:

gute Handhygiene

Husten- und Nies-Etikette

Abstand zu Erkrankten und möglichen Erkrankten (ca. ein Meter)

Diese Maßnahmen gelten jedoch angesichts der aktuellen Grippewelle nicht nur als Vorbeugung gegen das Coronavirus, sondern auch zur Vermeidung einer Grippe (Influenza).

Hilft eine Atemschutzmaske als Schutz gegen das Coronavirus?

Atemschutzmasken sieht man auf den Straßen deutlich häufiger als bisher, „in vielen Apotheken bundesweit werden die Masken verstärkt nachgefragt“, bestätigt Ursula Sellerberg von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände gegenüber dpa. Nach Angaben von Sellerberg helfen die Atemschutzmasken allerdings nur „begrenzt“ gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Viel wichtiger: Eine gute Handhygiene.

Coronavirus: Wie lange dauert die Inkubationszeit?

Das Robert-Koch-Institut und die Weltgesundheitsorganisation gehen derzeit davon aus, dass die Inkubationszeit bis zu 14 Tage beträgt.

Gibt es einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus?

Nach RKI-Angaben gibt es Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Coronaviren. Vor allem MERS-CoV-Impfstoffe werden demnach momentan in klinischen Studien erprobt. Zur Verfügung stehen sie der Allgemeinheit aber noch nicht.

Ist es wahrscheinlich, dass das neuartige Coronavirus auch in Deutschland auftritt?

„Mit dem Import einzelner Fälle nach Deutschland muss gerechnet werden“, heißt es beim Robert-Koch-Institut. Es sei wichtig, diese Fälle früh zu erkennen und sie zu isolieren, um eine weitere Verbreitung in Deutschland zu verhindern.

Wann stellt der Arzt die Diagnose „neuartiges Coronavirus“?

Das Robert-Koch-Institut hat eine Falldefinition herausgegeben, mit deren Hilfe Ärzte ermitteln können, bei welchen Patienten eine Laboruntersuchung auf das neue Coronavirus durchgeführt werden sollte. Bisher gilt das hauptsächlich für Personen, die Kontakt mit einem bestätigten Fall hatten und die unter Atemwegsproblemen leiden oder für Menschen mit Atemwegsproblemen, die sich zuvor in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Wird das Coronavirus festgestellt, muss dies dem Gesundheitsamt gemeldet werden.

Das Coronavirus: Wann und wo trat es zuerst auf?

Ende Dezember 2019 erreichte das Landesbüro der Weltgesundheitsorganisation WHO in China die Nachricht über eine Häufung von Lungenentzündungen mit unklarer Ursache in der 11-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan. Ein neuartiges Coronavirus wurde am 7. Januar 2020 als Ursache der Erkrankung identifiziert. Am 20. Januar 2020 wurden von den chinesischen Behörden mehrere Mensch-zu-Mensch-Übertragungen bestätigt, außerdem etwa ein Dutzend Erkrankungsfälle bei medizinischem Personal.

Mittlerweile gibt es viele Verdachtsfälle - auch in Frankfurt kam es bereits zu ersten Coronavirus-Verdachtsfällen. Auch in Göttingen hat die Universitätsmedizin einen Verdachtsfall gemeldet. Die Leichtathletik-WM in Nanjing wurde wegen des Coronavirus abgesagt.

100 Deutsche kommen wegen des Coronavirus aus China zurück. Sie müssen am Flughafen Frankfurt erst einmal in eine Quarantäne-Turnhalle. Doch damit nicht genug.

