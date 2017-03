Merkel-Selfie: Syrischer Flüchtling klagt nicht mehr gegen Facebook

Anas M. kapituliert

+ © dpa Nicht mehr vor dem Landgericht Würzburg: Der syrische Flüchtling Anas M., der bei Facebook als Attentäter bezichtigt wurde, beendet die Klage gegen den US-Konzern. © dpa

Würzburg/Berlin - Anas M. hat Angst um seine Familie, weil sein Selfie mit Angela Merkel missbraucht wurde: Einer der Gründe, warum der syrische Flüchtling nun nicht mehr gegen Facebook klagen will.

Der syrische Flüchtling, dessen Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel für falsche Anschuldigungen und Hasskommentare missbraucht wurde, will nicht weiter gegen Facebook klagen. „Ich möchte mich auf meine Deutschprüfungen konzentrieren. Außerdem ist der Prozess gefährlich für meine Familien in Syrien und in Deutschland“, ließ Anas M. am Montag über seinen Würzburger Anwalt Chan-jo Jun mitteilen. Der IT-Anwalt hatte den in Berlin lebenden Flüchtling vor dem Landgericht Würzburg vertreten.

Anas M. war vor Gericht gezogen, um den Internet-Riesen gerichtlich dazu zu bringen, die existierenden Verleumdungen in seinem Netzwerk zu löschen und darauf basierende neue Inhalte erst gar nicht zu veröffentlichen. Die Richter lehnten die einstweilige Verfügung jedoch ab.

dpa/lby