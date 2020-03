Warnung vor „Martinelli“ -Das steckt hinter dieser WhatsApp-Nachricht

Dubioser Kettenbrief

WhatsApp-User sollten aufpassen: Über den Messenger verbreitet sich aktuell eine Nachricht, die vor einem bösen Virus namens „Martinelli“ warnt. Das sollten Nutzer wissen.

Text vom Januar 2019: Eine dubiose WhatsApp-Nachricht macht aktuell die Runde: die Botschaft warnt vor einem ganz schlimmen Virus namens „Martinelli“. In dem Text geht es um ein Video, das angeblich das Telefon hackt, falls es angeklickt wird. Innerhalb von zehn Sekunden könne das Virus das Betriebssystem des Smartphones lahmlegen. Zudem werden WhatsApp-Nutzer aufgefordert die Nachricht per Messenger weiterzuleiten.

WhatsApp-Warnung: Den „Martinelli“-Virus gibt es nicht wirklich

Der Kettenbrief mit diesem Inhalt kursiert schon seit Jahren und läuft bei Experten auch unter der sogenannten „WhatsApp Gold“-Botschaft. Das „Martinelli“-Virus gibt es nicht. Auch das Video, vor dem gewarnt wird, existiert nicht.

Millionen User haben diesen Kettenbrief schon in Großbritannien, Italien und Spanien erhalten. Nun schlägt diese Nachricht wieder auf und verbreitet sich rasant. Ein echter Dauerbrenner, der WhatsApp-Usern Angst einjagen soll. Selbst die spanische Polizei hatte schon im Sommer 2018 auf Twitter Entwarnung vor dem angeblichen WhatsApp-Video „Martinelli“ gegeben.

Allerdings könnten Fremde private Nachrichten bald dank eines GIF mitlesen.

Was steckt hinter WhatsApp Gold?

Vor dem aggressiven Virus wird in Verbindung mit einem Update namens „WhatsApp Gold“ (WhatsApp-Hammer! Mit dieser neuen Funktion wird für User alles anders, wie extratipp.com* berichtet) gewarnt. Diese angebliche Premium-Version des beliebten Messenger-Dienstes bietet angeblich zahlreiche neue Features, die sonst nur Promis zur Verfügung stehen sollen. Da es in den Stores von Google und Apple nicht zu haben sei, wird das Update mit einem Einladungs-Link verschickt. Auf diese Art wollen Kriminelle Malware verbreiten und persönliche Daten von Nutzern abgreifen.

„Mimikama“, das Portal zu Aufklärung über Internetmissbrauch, hat schon 2015 über das „WhatsApp Gold Update“ berichtet. Damals gab es das Update wirklich. Im Moment ist diese Gefahr allerdings völliger Blödsinn. Die Warnung in diesem Kettenbrief können Nutzer getrost ignorieren.

Darauf sollen WhatsApp-User jetzt achten

Wichtiger Hinweis: WhatsApp-Updates oder Erweiterungen sollten Nutzer nur direkt aus dem Google Play Store und dem App Store auf ihr Gerät herunterladen.

Unterbrechen Sie den Kettenbrief indem Sie die Nachricht nicht weiter verschicken, sondern einfach löschen.

Bleiben Sie immer wachsam, auch wenn Freunde und Familie eine Nachricht über WhatsApp geschickt haben.

