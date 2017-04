iOS-Update birgt einen gemeinen Fehler

Prüfen Sie Ihre Einstellungen!

+ © dpa Sowohl das iPhone, als auch das iPad kann vom Bug betroffen sein. © dpa

München - Haben Sie auch schon das neue iOS-Update auf Ihr iPhone oder iPad heruntergeladen? Dann sollten Sie unbedingt Ihre Einstellungen überprüfen - und zwar schnellstens.

Das iOS-Update von Apple ist noch keine Woche alt und schon gibt es ein Problem. Aber keine Sorge, das können Sie geschickt selbst lösen. Aufgrund eines sogenannten Bugs, was so viel bedeutet wie „Fehler“, kann es vorkommen, dass nach der Installation des Updates Dienste freigeschaltet werden, die der Nutzer eigentlich gar nicht verwenden will. Das berichtet die Nachrichtenseite heise.de.

Wie heise.de weiter schreibt, soll Apple seine Nutzer per E-Mail auf den Fehler aufmerksam gemacht haben. Mit der Installation von iOS 10.3 sei es möglich, dass Änderungen in den iCloud-Einstellungen vorgenommen wurden, die der Nutzer zuvor ausgeschaltet habe. Daher rät Apple allen iPhone- und iPad-Besitzern, die persönlichen iCloud-Einstellungen nochmals zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern.

Das kann durch das iOS-Update 10.3 passieren

Sollten die iCloud-Einstellungen nicht kontrolliert werden, könne es sein, dass beispielsweise sämtliche Fotos oder der Schlüsselbund mit Passwörtern und Kreditkartenangaben, die auf dem iPhone gespeichert sind, mit den Servern von Apple abgeglichen werden. Wer das nicht will, muss seine Einstellungen manuell ändern.

Das iPhone gibt es neuerdings auch bei der Discounter-Kette Aldi zu kaufen. Auch Rewe hat das iPhone schon in seinem Sortiment gehabt.

mt/Video: Glomex