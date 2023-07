Indien will erneut zum Mond fliegen – Gelingt dieses Mal auch die Landung?

Nachfolger der „Chandrayaan-2“-Mission

+ © Indian Space Research Organization/dpa 2019 ist die indische Mondmission „Chandrayaan-2“ nur teilweise geglückt – die Mondlandung ist fehlgeschlagen. (Archivbild) © Indian Space Research Organization/dpa

Nachdem eine versuchte indische Mondlandung 2019 gescheitert ist, versucht Indien es erneut. Gelingt die Landung von „Vikram“ und dem Rover „Pragyan“ dieses Mal?

Sriharikota – Aller guten Dinge sind drei – so hofft man zumindest in Indien. Denn das, was am Freitag (12. Juli) in Indien seinen Anfang nehmen soll, hat die Nation vorher bereits zwei Mal getan: Raketen zum Mond geschickt. Eine Mondlandung ist Indien jedoch bisher noch nicht gelungen – und das soll sich nun ändern.

Doch von vorne: 2008 startete die erste indische Mondmission, „Chandrayaan-1“. Die Raumsonde gleichen Namens umkreiste den Mond knapp ein Jahr lang und ließ ein kleines Gerät absichtlich auf dem Erdtrabanten abstürzen, um Daten zu sammeln.

Für die „Chandrayaan-2“-Mission, die im Jahr 2019 startete, hängte Indien die Messlatte deutlich höher: Der Orbiter „Chandrayaan-2“ sollte den Mond umkreisen, das Landegerät „Vikram“ sollte den Rover „Pragyan“ auf der Oberfläche absetzen. Während der Orbiter den Mond heute noch erfolgreich umrundet, ist die Mondlandung nicht gelungen. Bis heute haben es überhaupt erst drei Nationen geschafft, weich auf dem Mond zu landen: die Sowjetunion, die USA und China.

Indien könnte als vierte Nation auf dem Mond landen

Das Rennen um den Titel der vierten Nation, die auf dem Mond landet, ist bereits seit einigen Jahren eröffnet – neben der indischen „Chandrayaan-2“-Mission scheiterte 2019 auch die israelische Raumsonde „Beresheet“ und erst kürzlich der japanische Versuch, den Rover „Hakuto-R“ auf dem Mond landen zu lassen. Nun will Indien es erneut versuchen. Geplant ist, dass „Chandrayaan-3“ am 14. Juli um 11.05 Uhr (MESZ) vom Satish Dhawan Space Center in Sriharikota mit einer LVM3-Rakete zum Mond aufbricht. Die Mission wird von der indischen Raumfahrtorganisation ISRO durchgeführt und soll etwa 73 Millionen US-Dollar gekostet haben.

„Chandrayaan-3“ ist im Grunde eine leicht modifizierte Wiederholung der teilweise fehlgeschlagenen zweiten indischen Mondmission aus dem Jahr 2019: Auch dieses Mal ist wieder ein „Vikram“-Lander dabei, der einen Rover namens „Pragyan“ auf dem Mond absetzen soll. Zu den wichtigsten Zielen der Mission gehören die erfolgreiche Mondlandung, die Demonstration von Rover-Einsätzen auf der Oberfläche und das Durchführen wissenschaftlicher Experimente.

Indischer Rover soll 14 Tage lang auf dem Mond forschen

14 Tage sollen „Vikram“ und „Pragyan“ auf dem Mond forschen – das entspricht etwa einem Tag auf dem Mond. Entsprechend wird das Landedatum danach festgelegt, wann an der ausgewählten Landestelle in der Nähe des Südpols die Sonne aufgeht. Derzeit ist sie für den 23. oder 24. August geplant. „Wenn die Landung sich verzögert, müssen wir sie auf September verschieben“, erklärte ISRO-Chef Sreedhara Somanath bei einer Pressekonferenz.

Der Mond-Lander „Vikram“ soll unter anderem die Wärmeleitfähigkeit und Temperatur der Mondoberfläche messen sowie Mondbeben aufspüren. Außerdem soll eine Sonde die Dichte und Schwankung des Plasmas in der Umgebung des Mondes bestimmen. Die US-Raumfahrtorganisation Nasa schickt zudem ein Gerät mit, das Entfernungen mittels Laserentfernungsmessung ermitteln soll. Der Rover „Pragyan“ hat sechs Räder und wiegt etwa 26 Kilogramm. Er hat nur zwei Instrumente mit dabei: Ein Röntgenspektrometer soll verschiedene Elemente im Mondboden und -gestein untersuchen, während ein Spektroskop die chemische Zusammensetzung der Mondoberfläche analysieren soll.

Seit der indischen Mondmission 2019 hat sich viel getan

Auch wenn die neue Mondlandemission aus Indien auf den ersten Blick wie eine Kopie der teilweise gescheiterten Mission aus 2019 wirkt, hat sich seitdem doch einiges getan. Beispielsweise gibt es dieses Mal keinen Orbiter – der Fokus liegt komplett auf der Mondlandung. Änderungen an der Software und Hardware sollen die Mondlandung dieses Mal möglich machen. Was genau 2019 das Problem war, wurde offiziell nicht veröffentlicht, es war jedoch die Rede von einem fehlerhaften Bremsmanöver während der Landung.

Für Indien ist eine erfolgreiche Mondlandung äußerst wichtig: „Die Mission wird als entscheidender Schritt in Richtung künftiger Operationen auf der Mondoberfläche angesehen“, erklärt Tomas Hrozensky vom European Space Policy Institute in Wien gegenüber Nature. Der Fachmann geht davon aus, dass „Chandrayaan-3“ dazu beitragen wird, das Ziel einer langfristigen Präsenz von Menschen auf dem Mond und anderen Planeten zu erreichen.

„Die jüngsten Beispiele mit einigen Fehlschlägen zeigen, dass die Landung und die langfristige Präsenz auf dem Mond eine große Herausforderung bleiben.“ Sollte die indische Mondlandung erfolgreich sein, wird sie „wichtige technologische und geopolitische Dimensionen haben, wohl ohne dramatische Auswirkungen auf die grundlegenden wissenschaftlichen Kenntnisse“, so Hrozensky weiter. „Die Landung auf dem Mond ist für einige Nationen nach wie vor ein hochgeschätztes politisches Ziel.“ (tab)