ESL One in Hamburg: Hier gibt es das Dota-2-Event im Livestream

Wer wird der beste "Dota 2"-Zocker? Die Antwort liefert das ESL One in Hamburg. Per Livestream können Sie dabei sein.

Hamburg - Die ESL One ist an diesem Wochenende in Hamburg zu Gast - und feiert das größte Dota-2-Event in Europa. Wer nicht vor Ort ist, kann im Livestream verfolgen, wie die besten Zocker der Welt gegeneinander antreten.

ESL One in Hamburg: Treffen der besten "Dota 2"-Zocker im Livestream

+ ESL One Hamburg 2018: Am Sonntag fällt die "Dota 2"-Entscheidung. Per Livestream könnt Ihr dabei sein. © picture alliance/dpa

Das Turnier gilt als weltgrößte Gamer-Veranstaltung - und steht ganz im Zeichen von "Dota 2". Bis Sonntag messen sich die Größen der Szene in Hamburg in der Barclaycard Arena. Am Samstag ab 12 Uhr steht die "Dota 2"-K.O.-Phase auf der Programm, am Sonntag folgt der Finaltag mit mit Grand Final.

Beim ESL One in Hamburg geht es um 300.000 Preisgeld - zu sehen auch im Livestream

Es gibt kein Abseits oder Stürmerfoul, dafür zum Beispiel Hard Carry, Radiant oder Genk. Einlesen, bevor der zweite Liveblog-Tag beginnt. Ein Glossar zu Dota2 findet ihr hier: https://t.co/pNX4M5o1aX #moindota2 #ESLOneHamburg @mopo — Sebastian Zilles (@szilles) 27. Oktober 2018

Von Freitag bis Sonntag treten zwölf Teams im Spiel "Doto 2" gegeneinander an - es geht beim ESL One Hamburg 2018 um ein Preisgeld in Höhe von 300.000 Dollar!

Livestream vom ESL One in Hamburg: Hier werdet Ihr fündig

Für alle MOBA-Fans, die neben den #Worlds2018 auch noch bei der #ESLOneHamburg zuschauen wollen, gibt es bei uns im LIVESTREAM die deutsche Übertragung mit den Castern @BlacklightCast und @VITALIC_DOTA2 ! https://t.co/c73dLWhfsU — SPORT1 eSPORTS (@SPORT1eSports) 27. Oktober 2018

Samstag, 27. Oktober: 12 bis 21 Uhr, "Dota 2"-K.O._Phase live aus Hamburg, SPORT1-YouTube-Kanal.

Sonntag, 28. Oktober: 12 bis 21 Uhr, "Dota 2"-Finale und Grand Final live aus Hamburg, SPORT1-YouTube-Kanal.

Was beim ESL One Hamburg 2018 gerade abgeht, können Sie zudem live bei ESL One verfolgen.

Im Free-TV gibt es des Weiteren auf SPORT1 am Sonntag von 20.45 bis 23.30 Uhr eine große Highlight-Show vom ESL One Hamburg 2018.

